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Ghezzal feda diyor

5 maçtır oynayamayan Cezayirli yıldız Rachid Ghezzal, Fenerbahçe derbisinde forma istiyor. Hocası Valerien İsmael’e “Oynamaya hazırım” dedi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Eylül 2022 Çarşamba 06:50
Ghezzal feda diyor

Kartal'ın hücumdaki büyük silahı Ghezzal sezona müthiş bir giriş yaptıktan sonra sakatlanmıştı. Kayserispor maçında 90+6'da kaydettiği golle takımına 3 puanı getiren Cezayirli yıldız, 3-3 biten maçta 1 defa ağları havalandırmıştı. 1 de asist yapmıştı. Ardından yaşadığı sakatlık sebebiyle 5 maç kaçırmıştı. 30 yaşındaki futbolcu, teknik direktör Valerien İsmael ile başbaşa bir görüşme gerçekleştirdi. Deneyimli oyuncu, fedakarlık yaparak Fenerbahçe derbisinde forma giymek istediğini söyledi. İsmael, takımdan ayrı bireysel çalışan Ghezzal konusunda sağlık heyetiyle sürekli temas halinde. İlk 11 oynamasa bile maç kadrosuna alınması bekleniyor.

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