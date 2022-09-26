Valerien Ismael tesislere kamp kurdu! Dersimiz: Defans

Milli aranın verildiği Süper Lig'de Fenerbahçe derbisi gün gün yaklaşırken teknik direktör Valerien İsmael de hazırlıklarda iyice gaza bastı.
Milli aranın verildiği Süper Lig'de Fenerbahçe derbisi gün gün yaklaşırken teknik direktör Valerien İsmael de hazırlıklarda iyice gaza bastı.
Takıma 2 gün izin veren Fransız çalıştırıcı, bu sürede tesislere adeta kamp kurarak çalışmalarını hızlandırdı.
Yardımcılarıyla birlikte Fenerbahçe'nin lig ve Avrupa'da oynadığı karşılaşmaları izleyen tecrübeli hocanın, rakibin hücum, savunma ve pas özellikleri hakkında notlar tuttuğu belirtildi.