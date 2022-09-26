Haberler Beşiktaş Valerien Ismael tesislere kamp kurdu! Dersimiz: Defans

Valerien Ismael tesislere kamp kurdu! Dersimiz: Defans

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta takıma 2 gün izin veren Fransız hoca Valerien Ismael, tesislere kamp kurdu. Yardımcılarıyla birlikte Fenerbahçe'nin lig ve Avrupa'da oynadığı karşılaşmaları izleyen tecrübeli hocanın, rakibin hücum, savunma ve pas özellikleri hakkında notlar tuttuğu belirtildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2022 Pazartesi 06:50
Valerien Ismael tesislere kamp kurdu! Dersimiz: Defans

Milli aranın verildiği Süper Lig'de Fenerbahçe derbisi gün gün yaklaşırken teknik direktör Valerien İsmael de hazırlıklarda iyice gaza bastı.

Valerien Ismael tesislere kamp kurdu! Dersimiz: Defans

Takıma 2 gün izin veren Fransız çalıştırıcı, bu sürede tesislere adeta kamp kurarak çalışmalarını hızlandırdı.

Valerien Ismael tesislere kamp kurdu! Dersimiz: Defans

Yardımcılarıyla birlikte Fenerbahçe'nin lig ve Avrupa'da oynadığı karşılaşmaları izleyen tecrübeli hocanın, rakibin hücum, savunma ve pas özellikleri hakkında notlar tuttuğu belirtildi.

Valerien Ismael tesislere kamp kurdu! Dersimiz: Defans

Diğer yandan kendi oynadıkları maçları da yeniden gözlem altına alan İsmael, savunmadaki sıkıntıyı mutlaka çözüme kavuşturmak istiyor.

Valerien Ismael tesislere kamp kurdu! Dersimiz: Defans

Takımın özellikle son dakikalarda yediği gollere çözüm bulmak için uğraşan Fransız hocanın gerektiğinde 5'li savunmaya dönme planları yaptığı belirtiliyor.

Valerien Ismael tesislere kamp kurdu! Dersimiz: Defans

İsmael, stoperde Saiss'in yanında oynatacağı isim için henüz karar veremezken, bu hafta içinde yapılacak antrenmanlarda sürekli savunma üzerine çalışma yaptıracağı belirtildi.

Valerien Ismael tesislere kamp kurdu! Dersimiz: Defans

ÖNCELİK ERSİN'DE AMA...!
Fenerbahçe derbisinde takımın en kritik noktalarınran biri kale olacak.

Valerien Ismael tesislere kamp kurdu! Dersimiz: Defans

Bu sezon Emre Bilgin'e forma verip hatalı goller sonrası rotayı Ersin Destanoğlu'na çeviren İsmael, derbide tecrübesi nedeniyle yine Ersin'i düşünüyor.

Valerien Ismael tesislere kamp kurdu! Dersimiz: Defans

Ancak Fransız hocanın, Ersin'in psikolojisi ve idmanlardaki durumuna göre yine bir sürprize imza atabileceği de belirtiliyor.

Valerien Ismael tesislere kamp kurdu! Dersimiz: Defans

Hatta Emre Bilgin'e "Her zaman hazır ol" dediği de bildiriliyor.

Valerien Ismael tesislere kamp kurdu! Dersimiz: Defans

ROSIER SAHADA
Valerien İsmael, sağ bek oyuncusu Rosier'den derbide de vazgeçmeyecek.

Valerien Ismael tesislere kamp kurdu! Dersimiz: Defans

Bir sakatlık olmaması durumunda Rosier, F.Bahçe derbisinde sahada olacak.

Valerien Ismael tesislere kamp kurdu! Dersimiz: Defans

Son yapılan toplantıda futbolcu, İstanbulspor maçında oyundan çıkarken gösterdiği tepkinin İsmael'e olmadığını ve kazanma hırsı sebebiyle böyle bir davranışta bulunduğunu söyledi.

Valerien Ismael tesislere kamp kurdu! Dersimiz: Defans

CENK'İN 11 İSTEĞİ
Şu anda ilk 11 şansı düşük olsa da Cenk Tosun derbide 11 başlamak için forma bekliyor.

Valerien Ismael tesislere kamp kurdu! Dersimiz: Defans

Tecrübeli futbolcunun, bu isteğini hocasına ilettiği belirtilirken, "Sen bu takımın sembol isimlerinden birisin. Tabii ki seni göz ardı etmiyorum. Yeteneklerinden faydalanacağımız zamanlar olacak" diyerek övgüde bulunduğu belirtildi.

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