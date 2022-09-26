BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Redmond derbide oynayacak mı? Son durumu...

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek.
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek.
Siyah-beyazlılarda karşılaşmanın hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor.
Milli arada Valerien Ismael yönetiminde çalışmalarını sürdüren Kara Kartal, müsabakadan galibiyetle ayrılmanın hesaplarını yapıyor.
Beşiktaş, mutlak şampiyonluk parolasıyla başladığı Süper Lig'de 7. haftanın sonunda 14 puanla 4. sırada yer alıyor.
Siyah-beyazlıların ligde 1 mağlubiyeti bulunuyor.
6. haftada Medipol Başakşehir ile Vodafone Park'ta karşılaşan Kara Kartal, sahadan 1-0'lık skorla mağlup ayrılmıştı.
Son haftalarda inişli çıkışlı performansıyla eleştirilerin odağı haline gelen Beşiktaş'ta derbi planları belli oluyor.
Kadrosunu yıldız isimlerle güçlendiren siyah-beyazlılar, sakatlıklar sebebiyle rotasyonda sıkıntı yaşamaya başladı.
Ghezzal'ın sakatlığının ardından kanat bölgesinde N'Koudou ve Jackson Muleka'yı oynatan Valerien Ismael'in derbide Redmond'ı 11'de sahaya sürebileceği belirtildi.
Fakat yıldız futbolcunun sakatlığı teknik ekibi düşündürüyor.
Elinden ameliyat olan Redmond'un ilk olarak 3 hafta sahalardan uzak kalacağı söylenmişti.
Ancak İngiliz futbolcunun derbide oynama ihtimali konuşuluyor.
28 yaşındaki futbolcunun eline yapılacak özel bir bandajla Fenerbahçe maçında sahada olabileceği gelen haberler arasında.
Redmond'ın durumu birkaç gün içinde netlik kazanacak.
İdmanlardaki durumuna da bakılacak.