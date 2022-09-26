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BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Redmond derbide oynayacak mı? Son durumu...

Son dakika haberleri... Beşiktaş'ta Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında karşılaşacağı Fenerbahçe derbisi hazırlıkları devam ediyor. Siyah-beyazlılarda karşılaşma öncesi Redmond'ın son durumu merak konusu oldu. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2022 Pazartesi 12:29
BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Redmond derbide oynayacak mı? Son durumu...

Son haftalarda inişli çıkışlı performansıyla eleştirilerin odağı haline gelen Beşiktaş'ta derbi planları belli oluyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Redmond derbide oynayacak mı? Son durumu...

Kadrosunu yıldız isimlerle güçlendiren siyah-beyazlılar, sakatlıklar sebebiyle rotasyonda sıkıntı yaşamaya başladı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Redmond derbide oynayacak mı? Son durumu...

Ghezzal'ın sakatlığının ardından kanat bölgesinde N'Koudou ve Jackson Muleka'yı oynatan Valerien Ismael'in derbide Redmond'ı 11'de sahaya sürebileceği belirtildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Redmond derbide oynayacak mı? Son durumu...

Fakat yıldız futbolcunun sakatlığı teknik ekibi düşündürüyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Redmond derbide oynayacak mı? Son durumu...

Elinden ameliyat olan Redmond'un ilk olarak 3 hafta sahalardan uzak kalacağı söylenmişti.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Redmond derbide oynayacak mı? Son durumu...

Ancak İngiliz futbolcunun derbide oynama ihtimali konuşuluyor.

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