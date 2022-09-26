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BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE DERBİSİ CANLI İZLE | Beşiktaş - Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Spor Toto Süper Lig'de heyecan derbi ile devam ediyor. Beşiktaş ile Fenerbahçe, 8. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Valerien Ismael yönetimindeki Beşiktaş, Jorge Jesus'un yönetimindeki Fenerbahçe'yi Vodafone Park'ta ağırlayacak. Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, muhtemel 11'leri yer alıyor. Peki, Beşiktaş - Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2022 Pazartesi 17:00
BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE DERBİSİ CANLI İZLE | Beşiktaş - Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

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Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Beşiktaş ile Fenerbahçe derbi maçında karşı karşıya gelecek. 8. hafta oynanacak olan müsabaka iki takım için de büyük önem taşıyor. Beşiktaş, Başakşehir ve İstanbulspor maçlarında yaşanan puan kayıplarının ardından Fenerbahçe'yi yenerek yeniden çıkışa geçmeyi amaçlarken, Fenerbahçe ise ligin başından bu yana en zorlu deplasmanlardan birine çıkacak. Fenerbahçe, kazanarak yükselişini sürdürmeyi amaçlıyor. Peki, Beşiktaş - Fenerbahçe derbi maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE DERBİ MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş - Fenerbahçe derbi maçı 2 Ekim Pazar günü saat 20:00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak. Derbi ile ilgili tüm detaylar maç öncesinde, sırasında ve sonrasında haberimizde yer alacak.

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE DERBİSİ İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKENLER!

Beşiktaş ile Fenerbahçe 356. kez karşı karşıya gelecek. Dev derbi rekabetinde en son 8 Mayıs 2022 tarihinde karşılaşan iki ekip 1-1 berabere kalmıştı. Fenerbahçe'nin golü Novak'tan gelirken, Beşiktaş'ın golü Ghezzal'dan geldi. 98 yıllık rekabette gol sayısında Fenerbahçe'nin 492-451 üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan maçlarda Fenerbahçe 133, Beşiktaş 126 galibiyet aldı, 96 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.

👉 EN ÇOK FORMA GİYENLER

  1. Rıza Çalımbay 62 maç Beşiktaş JK
  2. Hakkı Yeten 58 maç Beşiktaş JK
  3. Müjdat Yetkiner 51 maç Fenerbahçe SK
  4. Naci Bastoncu 50 maç Fenerbahçe SK

👉 EN ÇOK GOL ATANLAR

  1. Hakkı Yeten 32 gol Beşiktaş JK
  2. Cemil Turan 19 gol Fenerbahçe SK
  3. Şeref Görkey 13 gol Beşiktaş JK
  4. Metin Tekin 13 gol Beşiktaş JK
  5. Alex de Souza 13 gol Fenerbahçe SK
  6. Şevket Yorulmaz 10 gol Beşiktaş JK

👉 İKİ TAKIMLA DA GOL ATANLAR

  1. Tayfur Havutçu Fenerbahçe 04-12-1994 / Beşiktaş 01-08-1998, 16-09-2000
  2. Yusuf Şimşek Fenerbahçe 24-02-2001 / Beşiktaş 13-05-2009
  3. Tümer Metin Beşiktaş 17-04-2005, 03-05-2006 / Fenerbahçe 26-04-2007
  4. Mert Nobre Fenerbahçe 26-02-2006 / Beşiktaş 26-04-2007, 29-11-2008
  5. Mamadou Niang Fenerbahçe 19-09-2010 / Beşiktaş 03-03-2013
  6. Gökhan Gönül Fenerbahçe 07-10-2012 / Beşiktaş 25-02-2019, 19-07-2020

👉 EN FARKLI SKORLAR

  1. Fenerbahçe SK 7 - 0 Beşiktaş JK 6 Aralık 1958
  2. Beşiktaş JK 7 - 1 Fenerbahçe SK 23 Mart 1941
  3. Fenerbahçe SK 5 - 0 Beşiktaş JK 17 Ocak 1930

👉 İKİ TAKIMI DA ÇALIŞTIRDILAR!

  1. Enver Katip
  2. Christoph Daum
  3. Cihat Arman
  4. Abdullah Gegiç
  5. Branko Stanković
  6. Mustafa Denizli

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