Spor yazarları İstanbulspor - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Sonrası daha feci... Ersin'in kendine aldığı köşeye geldi top ve böyle bir golü yedi. Her kaleci kötü gol yer onu anladım ama Ersin kendinde değil, bakışları bile garip! Arkadaşları rakiple birebir mücadele ederken iki kez kaleyi boşalttı. Ne yaptığını bilemez haldeydi. Yazık! Artık tribün desteğini de kaybetti. Bir takım bulup gitmesi en iyisi.