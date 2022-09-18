Spor yazarları İstanbulspor - Beşiktaş maçını değerlendirdi

SİNAN VARDAR - BEŞİKTAŞ'A YAKIŞMADI
90 dakika boyunca tatsız tuzsuz bir futbol izledik. Beşiktaş'ın sezon başından bu yana gösterime sunduğu ilk 30 dakika baskısını bu maçta göremedik.
SİNAN VARDAR - BEŞİKTAŞ'A YAKIŞMADI
90 dakika boyunca tatsız tuzsuz bir futbol izledik. Beşiktaş'ın sezon başından bu yana gösterime sunduğu ilk 30 dakika baskısını bu maçta göremedik.
Siyah-beyazlı takım maç boyunca keyif vermediği gibi izleyenlerin keyfini kaçırdı. Hele hele rakip ligin en zayıf ekibi İstanbulspor olunca...
Siyah-beyazlılar üretken de değildi. Beşiktaş'ın attığı gol uzun süre unutulmayacak tarzdaydı. Biraz komik, biraz futbolumuzu anlatır cinsten! Hakem çift vuruş verirken N'Koudou neden direkt vurur, kaleci neden topu tutmak ister ve içeri atar?
Tabii Ersin'in yediği iki gol de rakibe hediyeydi. İlk gol geçen hafta Emre'nin kapadığı köşeden yediği golün benzeriydi. İkincisinde adımlama yanlışlığı Ersin'e yakışmadı.
Beşiktaş'ta kalede sorun var. Mert Günok ne durumda bilmiyorum ama iyileşmesini dört gözle bekliyoruz. Beşiktaş'ın dün en iyisi Masuaku'ydu. Weghorst da yine çok koştu, arkadaşlarını ateşlemeye çalıştı.
Salih, Gedson ve Tayyip Talha haricinde vasatı aşan oyuncu yok gibiydi. Josef'in sakatlık ve ceza sonrası maç eksikliği Beşiktaş'ın gücünü de aksattı. Yeni transfer Tayyip Talha oyundan kaldığı süre içinde görevini yaptı. Sakatlığı şanssızlığı oldu, geçmişler olsun.
Saatli bomba Welinton hala forma giyiyorsa Beşiktaş'ın futbol planlamasında önemli bir yanlışlık var. Dünkü puan kaybı önemlidir, normal karşılamıyorum.
Beşiktaş böyle oynamaya devam ederse bu sezon yine hüsran yaşanır. 15 günlük arada Valerien Ismael gereken önlemleri almalı.
TURGAY DEMİR - TAKTİK MAKTİK YOK
Bir teknik adam düşünün ki, ileri atılan uzun toplar dışında bir oyun planı yok! Karşında ne kadar zayıf bir rakip olursa olsun eğer savunmayı biraz kalabalık tuttuğu anda senin gol atman tesadüflere kalır.
Sözleşme imzalamadığı için yönetim talimatıyla iki hafta yedek kalan Ersin bu arada çok ama çok gerilere gitmiş! Adeta kaleciliği unutmuş...
İlk golü kapattığı köşeden yedi, ikinci ona keza. Öncelikle baraj yanlış kurulmuş ve sol ayaklı oyuncunun vuracağı en muhtemel yere Weghorst, Welington falan değil Salih geçmişti. Pes!
Sonrası daha feci... Ersin'in kendine aldığı köşeye geldi top ve böyle bir golü yedi. Her kaleci kötü gol yer onu anladım ama Ersin kendinde değil, bakışları bile garip! Arkadaşları rakiple birebir mücadele ederken iki kez kaleyi boşalttı. Ne yaptığını bilemez haldeydi. Yazık! Artık tribün desteğini de kaybetti. Bir takım bulup gitmesi en iyisi.
İstanbulspor'un eti budu belli... Kaliteleri yok ama mücadele güçleri yerinde, bozmayı biliyorlar. Kontratakla bile gol bulmaları zorken iki şutla puanı kaptılar. Helal olsun, çünkü hak ettiler.
Beşiktaş bir şey oynamadı. N'Koudou, Muleka, Redmond, Josef, Gedson hepsi kendi performanslarının altında kaldılar. Weghorst ve Salih savaştı, hepsi o.
Takımın bir taktiği yok, oyuncular boş boş bakıyor. Çünkü topu alan ileri vuracak denilmiş hepsi bu. Ağır geliyor bu sistemsizlik, böyle kaliteli oyunculara. Beşiktaş için son tren kalkmak üzere. Milli Takım arasında Valerien Ismael gönderilmez ve derbi beklenirse lig çok erken biter.