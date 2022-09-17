Josef bugün dönüyor

Beşiktaş'ın deplasmanda Ankaragücü'nü yendiği mücadelenin ardından bir sarı-lacivertli taraftar sahaya dalmış ve futbolculara yönelmişti. Hatta uçan tekme de atmıştı. Josef de Souza da bu anlarda çabuk davranıp daha fazla zarar vermemesi için taraftarı orandan alıp, kenara atmıştı. PFDK'dan 1 maç ceza alan Josef'in kırmızısı çok tartışılmıştı. Kartal'ın itirazı da reddedilince Başakşehir maçını kaçırmıştı. Cezasını tamamlayan Kartal'ın kaptanı bugün 11'deki yerini alacak. Valerien İsmael, takımın saha içindeki alacağı pozisyonları 33 yaşındaki yıldızı üzerinden düzenleyecek.