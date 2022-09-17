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Josef bugün dönüyor

Ankaragücü deplasmanında sahaya giren taraftara müdahaleettiği için kırmızı gören Sambacı Başakşehir maçını kaçırmştı; bugün 11’e dönüyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Eylül 2022 Cumartesi 06:50
Josef bugün dönüyor
Beşiktaş'ın deplasmanda Ankaragücü'nü yendiği mücadelenin ardından bir sarı-lacivertli taraftar sahaya dalmış ve futbolculara yönelmişti. Hatta uçan tekme de atmıştı. Josef de Souza da bu anlarda çabuk davranıp daha fazla zarar vermemesi için taraftarı orandan alıp, kenara atmıştı. PFDK'dan 1 maç ceza alan Josef'in kırmızısı çok tartışılmıştı. Kartal'ın itirazı da reddedilince Başakşehir maçını kaçırmıştı. Cezasını tamamlayan Kartal'ın kaptanı bugün 11'deki yerini alacak. Valerien İsmael, takımın saha içindeki alacağı pozisyonları 33 yaşındaki yıldızı üzerinden düzenleyecek.
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