BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Siyah-beyazlıların eski yıldızı ülkesine döndü!

Spor Toto Süper Lig'de 13 puanla 3. sırada yer alan Beşiktaş'ın eski yıldız futbolcusu ülkesine döndü.
Spor Toto Süper Lig'de 13 puanla 3. sırada yer alan Beşiktaş'ın eski yıldız futbolcusu ülkesine döndü.
Siyah-beyazlılarda gösterdiği inişli çıkışlı performansla bir türlü istenilen performansı sergileyemeyen futbolcu, ülkesi ekiplerinden Novi Pazar ile çalışmalara başladı.
Beşiktaş'ın eski futbolcusu Adem Ljajic, ülkesinin takımlarından Novi Pazar ile antrenmanlara çıkıyor.
30 yaşındaki orta saha oyuncusu transfer döneminde hiçbir takımla anlaşamadı.
KARİYERİ GERİYE GİTTİ
Siyah-beyazlıların 2019 yılında İtalyan Ligi ekiplerinden Torino'dan 7.7 milyon Euro bedelle transfer ettiği Adem Ljaic, sürekli geriye gitti.
Özel hayatıyla gündemden hiç düşmedi ve kendini bir türlü saha içine veremedi.
Takvim'in Slobodna'dan derlediği habere göre Adem Ljajic, Sırbistan Ligi ekiplerinden Novi Pazar ile deneme antrenmanlarına çıkmaya başladı.
İtalya Ligi'nde Fiorentina, Roma ve Inter gibi takımların da formasını giyen Ljajic'in değeri de hızla düşüşe geçti.
DEĞERİ 14 MİLYON EURO DÜŞTÜ
Bir ara piyasa değeri 15 milyon Euro'ya kadar yükselen Adem Ljaic'in şimdiki değeri ise 1 milyon Euro…
Deneme antrenmanlarına çıktığı Novi Pazar'ın oyuncularının değeri ise 6.8 milyon Euro.
37 MİLYON EURO ÖDENMİŞTİ
Adem Ljajic'e şimdiye kadar 37.3 milyon Euro bonservis ödemesi yapıldı.
Süper Lig'de 73 karşılaşmada görev aldı ve 16 gol, 22 asist üretti.
Sırp orta saha oyuncu, İtalya Serie A'da ise 225 karşılaşmada 48 gol ve 40 asistle mücadele etti.
Adem Ljajic, Beşiktaş'tan toplamda 12 milyon Euro kazanç sağlarken, Torino'ya da toplamda 7 milyon 750 bin Euro ödeme yapıldı.
Bu futbolcunun, Beşiktaş'a toplam maliyeti 19 milyon 750 bin Euro oldu.