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BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Siyah-beyazlıların eski yıldızı ülkesine döndü!

Son dakika haberleri... Beşiktaş'ın eski yıldızı Adem Ljajic transfer döneminde hiçbir takımla anlaşamamıştı. Boşta kalan Sırp futbolcu, ülkesi takımlarından Novi Pazar ile antrenmanlara çıkmaya başladı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2022 Çarşamba 19:15 Güncelleme Tarihi: 14 Eylül 2022 Çarşamba 19:24
BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Siyah-beyazlıların eski yıldızı ülkesine döndü!

Spor Toto Süper Lig'de 13 puanla 3. sırada yer alan Beşiktaş'ın eski yıldız futbolcusu ülkesine döndü.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Siyah-beyazlıların eski yıldızı ülkesine döndü!

Siyah-beyazlılarda gösterdiği inişli çıkışlı performansla bir türlü istenilen performansı sergileyemeyen futbolcu, ülkesi ekiplerinden Novi Pazar ile çalışmalara başladı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Siyah-beyazlıların eski yıldızı ülkesine döndü!

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Adem Ljajic, ülkesinin takımlarından Novi Pazar ile antrenmanlara çıkıyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Siyah-beyazlıların eski yıldızı ülkesine döndü!

30 yaşındaki orta saha oyuncusu transfer döneminde hiçbir takımla anlaşamadı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Siyah-beyazlıların eski yıldızı ülkesine döndü!

KARİYERİ GERİYE GİTTİ

Siyah-beyazlıların 2019 yılında İtalyan Ligi ekiplerinden Torino'dan 7.7 milyon Euro bedelle transfer ettiği Adem Ljaic, sürekli geriye gitti.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Siyah-beyazlıların eski yıldızı ülkesine döndü!

Özel hayatıyla gündemden hiç düşmedi ve kendini bir türlü saha içine veremedi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Siyah-beyazlıların eski yıldızı ülkesine döndü!

Takvim'in Slobodna'dan derlediği habere göre Adem Ljajic, Sırbistan Ligi ekiplerinden Novi Pazar ile deneme antrenmanlarına çıkmaya başladı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Siyah-beyazlıların eski yıldızı ülkesine döndü!

İtalya Ligi'nde Fiorentina, Roma ve Inter gibi takımların da formasını giyen Ljajic'in değeri de hızla düşüşe geçti.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Siyah-beyazlıların eski yıldızı ülkesine döndü!

DEĞERİ 14 MİLYON EURO DÜŞTÜ

Bir ara piyasa değeri 15 milyon Euro'ya kadar yükselen Adem Ljaic'in şimdiki değeri ise 1 milyon Euro…

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Siyah-beyazlıların eski yıldızı ülkesine döndü!

Deneme antrenmanlarına çıktığı Novi Pazar'ın oyuncularının değeri ise 6.8 milyon Euro.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Siyah-beyazlıların eski yıldızı ülkesine döndü!

37 MİLYON EURO ÖDENMİŞTİ

Adem Ljajic'e şimdiye kadar 37.3 milyon Euro bonservis ödemesi yapıldı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Siyah-beyazlıların eski yıldızı ülkesine döndü!

Süper Lig'de 73 karşılaşmada görev aldı ve 16 gol, 22 asist üretti.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Siyah-beyazlıların eski yıldızı ülkesine döndü!

Sırp orta saha oyuncu, İtalya Serie A'da ise 225 karşılaşmada 48 gol ve 40 asistle mücadele etti.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Siyah-beyazlıların eski yıldızı ülkesine döndü!

Adem Ljajic, Beşiktaş'tan toplamda 12 milyon Euro kazanç sağlarken, Torino'ya da toplamda 7 milyon 750 bin Euro ödeme yapıldı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Siyah-beyazlıların eski yıldızı ülkesine döndü!

Bu futbolcunun, Beşiktaş'a toplam maliyeti 19 milyon 750 bin Euro oldu.

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