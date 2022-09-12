Beşiktaş - Başakşehir: 0-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Beşiktaş'ı 1-0 mağlup eden Medipol Başakşehir, rakibinin ligdeki 5 maçlık yenilmezlik serisine son verdi.

Vodafone Park'ta ilk yarısı golsüz eşitlikle sona eren mücadelede turuncu-lacivertli ekibin galibiyet golü yeni transferi Bertrand Traore'den geldi.

Bir maçı eksik Medipol Başakşehir, oynadığı 5 maç sonunda 4 galibiyet ve 1 beraberlikle puanını 13'e yükseltti ve aynı puana sahip Beşiktaş ve Galatasaray'ı averajla geride bırakarak ikinci sıraya yükseldi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynadığı 7 maçı da kaybetmeyen turuncu-lacivertliler, bu sezon oynadığı 12. resmi maçta yenilgi yüzü görmedi.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR KALESİNİ YİNE GOLE KAPATTI

Turuncu-lacivertli ekip bu sezon ligde oynadığı 5. maçta da kalesini gole kapattı.

Ligin ilk maçında sahasında Kasımpaşa'yı 4-0 mağlup eden Medipol Başakşehir, ikinci haftada Arabam.com Konyaspor ile golsüz berabere kaldı. Yukatel Kayserispor ve Corendon Alanyaspor'u 2-0'lık sonuçlarla geçen turuncu-lacivertli ekip Beşiktaş'ı da 1-0 mağlup etmeyi başardı.

Turuncu-lacivertli ekip, ligin 4. haftasını bay geçmişti.

ISMAEL KIRMIZI KART GÖRDÜ

Beşiktaş, Medipol Başakşehir karşısında 3 puanın yanı sıra teknik direktör Valerien Ismael'i de kaybetti.

Halil Umut Meler'in bir kararı sonrasında hakeme tepki gösteren Ismael, sarı kart görmesinin ardından Meler'i alkışla protesto edince 88. dakikada ikinci sarı kartla kulübeden ihraç edildi. Karşılaşmanın kalan bölümünü Ismael'in yardımcısı Adam David Murray siyah-beyazlı takımı idare etti.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR'İN 9 GOL 9 FARKLI OYUNCUDAN

Beş maçta kalesini gole kapatan Medipol Başakşehir'in bu sezon ligde attığı 9 gol 9 farklı oyuncudan geldi.

Turuncu-lacivertl takımın ligdeki gollerini Traore, Berkay Özcan, Danijel Aleksic, Deniz Türüç, Münir, Nacer Chadli, Patryk Szysz, Philippe Keny ve Serdar Gürler'den geldi.

YENİ TRANSFERLER BEŞİKTAŞ'TA SİFTAH YAPTI

Siyah-beyazlı takımın bu sezonki transferleri arasında yer alan Nathan Redmond, Tayyip Talha Sanuç ve Tayfur Bingöl, Beşiktaş formasıyla ilk maçlarını oynadı.

Karşılaşmaya yedek başlayan iki oyuncudan Redmond, 57. dakikada oyuna girerken, Tayyip Talha 74. dakikada Necip Uysal'ın, Tayfur Bingöl ise Berkay Vardar'ın yerine mücadeleye dahil olarak siyah-beyazlı formayla siftah yaptılar.

BAŞAKŞEHİR, BEŞİKTAŞ KARŞISINDAKİ ÜSTÜNLÜĞÜNÜ KORUDU

Medipol Başakşehir, Beşiktaş ile rekabetinde galibiyet sayısındaki üstünlüğünü sürdürdü.

Rakibiyle tarihindeki 32. kez karşı karşıya gelen turuncu-lacivertli ekip, Beşiktaş karşısında 10. galibiyetini elde etti. Siyah-beyazlı ekibe karşı 8 yenilgisi bulunan Medipol Başakşehir, 14 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı.

NECİP UYSAL'A HEM DESTEK HEM PROTESTO

Medipol Başakşehir'in Traore ile attığı golde kaptırdığı topla turuncu-lacivertli takımın atağa çıkmasına sebep olan Necip Uysal oyundan çıkarken siyah-beyazlı taraftarlar ikiye bölündü. 74. dakikada yerini Tayyip Talha Sanuç'a bırakan Necip Uysal oyundan çıkarken Beşiktaşlı taraftarların bir kısmı tecrübeli oyuncuyu ıslıkla protesto ederken bir kısmı alkışla destek verdi. Siyah-beyazlı futbolcuyu kulübede ilk teselli eden isim ise teknik direktör Valerien Ismael oldu.

YÖNETİME PROTESTO

Beşiktaşlı taraftarlar maçın sona ermesinin ardından siyah-beyazlı yönetimi protesto etti.

Siyah-beyazlılar, bir müddet "Yönetim uyuma Beşiktaş'a sahip çık" şeklinde tezahürat yaptı.