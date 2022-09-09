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BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Josef de Souza'dan Tahkim Kurulu kararına tepki!

Son dakika Beşiktaş haberleri: Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın Josef de Souza'nın 1 maçlık cezasına ilişkin yaptığı başvuruyu reddetmişti. Siyah-beyazlıların başarılı futbolcusundan karara tepki geldi. Josef yaptığı paylaşımda, "Bir oyuncuyu öldürdükleri gün veya en sevdiği şeyi yapmasını engelleyerek sakat bıraktıkları gün, ya da bir hakeme saldırdıkları gün beni hatırlayacaksınız." ifadelerine yer verdi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Eylül 2022 Cuma 22:32
BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Josef de Souza'dan Tahkim Kurulu kararına tepki!

TFF Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın Josef de Souza'nın 1 maçlık cezasına ilişkin yaptığı başvuruyu reddetmişti.

TFF'den yapılan açıklamada, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında oynanan MKE Ankaragücü-Beşiktaş maçının ardından yaşanan olaylarda kırmızı kart gören 33 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun cezasının onandığı belirtilmişti.

Tahkim Kurulu'nun kararının ardından Josef de Souza'dan açıklama geldi.

İŞTE JOSEF'İN AÇIKLAMALARI:

Bir oyuncuyu öldürdükleri veya en sevdiği şeyi yapmasını engelleyerek sakat bıraktıkları gün, ya da aynı şekilde daha ciddi bir şekilde bir hakeme saldırdıkları gün beni hatırlayacaksınız. Karardan son derece hayal kırıklığına uğramış durumdayım.

Brezilya'da bırakın bir maç uzaklaştırma kararı vermeyi, böyle bir şey için ödül verirlerdi. Hapiste olması gereken kişi hapiste değil, büyük cezayı alması gereken yalnızca bir maç saha kapama cezası aldı. Arkadaşlarının ve hakemin fiziki bütünlüğünü korumaya çalışan kişiyi ise cezalandırdılar. Futbolda şiddete karşı olmanın ve dayanışmanın konuşulduğu bu günlerde vereceğiniz mesaj ancak bu kadar kötü olabilirdi.


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