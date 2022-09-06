Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERİ: Elayis Tavşan seçimini yaptı! Beşiktaş ve Galatasaray...

TRANSFER HABERİ: Elayis Tavşan seçimini yaptı! Beşiktaş ve Galatasaray...

Son dakika spor haberi: Transfer operasyonunu sürdüren Beşiktaş ve Galatasaray, kanat mevkisine takviye yapmak için büyük bir uğraş veriyor. Hücum alternatiflerini artırmak için kolları sıvayan her iki takım da 21 yaşındaki genç oyuncu Elayis Tavşan yakından ilgileniyor. Beşiktaş ve Galatasaray'ın kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğu genç futbolcu transferde seçimini yaptı. İşte gündem yaratan gelişmelerin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Eylül 2022 Salı 09:49
TRANSFER HABERİ: Elayis Tavşan seçimini yaptı! Beşiktaş ve Galatasaray...

Süper Lig'de transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala girişimlere hız verildi.

TRANSFER HABERİ: Elayis Tavşan seçimini yaptı! Beşiktaş ve Galatasaray...

Beşiktaş ve Galatasaray, transferin son günlerini en hareketli geçiren takımlar olarak ön plana çıktı.

TRANSFER HABERİ: Elayis Tavşan seçimini yaptı! Beşiktaş ve Galatasaray...

Hücum alternatiflerini artırmak isteyen iki takım da kanat bölgesine takviye yapmak için girişimlerde bulunuyor.

TRANSFER HABERİ: Elayis Tavşan seçimini yaptı! Beşiktaş ve Galatasaray...

Beşiktaş ve Galatasaray, Kaan Ayhan transferinin ardından bir transferde daha karşı karşıya geldi.

TRANSFER HABERİ: Elayis Tavşan seçimini yaptı! Beşiktaş ve Galatasaray...

A Milli futbolcunun transferinde her konuda anlaşmaya varan sarı-kırmızılılar, rakibine bir çalım daha atmak istiyor.

TRANSFER HABERİ: Elayis Tavşan seçimini yaptı! Beşiktaş ve Galatasaray...

Beşiktaş ise Galatasaray'dan rövanşı alabilmek için kolları sıvadı.

TRANSFER HABERİ: Elayis Tavşan seçimini yaptı! Beşiktaş ve Galatasaray...

ELAYIS TAVŞAN KAPIŞMASI!
İki ezeli rakip, 21 yaşındaki sağ kanat Elayis Tavşan'ı kadrosuna katmak için temaslarda bulunuyor.

TRANSFER HABERİ: Elayis Tavşan seçimini yaptı! Beşiktaş ve Galatasaray...

Hollanda ekibi NEC Nijmegen'de forma giyen genç oyuncu için büyük bir kapışma yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ: Elayis Tavşan seçimini yaptı! Beşiktaş ve Galatasaray...

BEŞİKTAŞ TRANSFERDE ÖNDE!
Uzun süredir Elayis Tavşan'ı takip eden Beşiktaş'ın transferde bir adım önde olduğu kaydedildi.

TRANSFER HABERİ: Elayis Tavşan seçimini yaptı! Beşiktaş ve Galatasaray...

Genç oyuncunun siyah-beyazlıların devam eden kararlı tavrından dolayı Beşiktaş'a sıcak baktığı kaydedildi.

TRANSFER HABERİ: Elayis Tavşan seçimini yaptı! Beşiktaş ve Galatasaray...

Kara-Kartal'ın bu transfer için 3.5 milyon euro ödemeye hazır olduğu ifade edildi.

TRANSFER HABERİ: Elayis Tavşan seçimini yaptı! Beşiktaş ve Galatasaray...

Her iki kanatta da forma giyen Elayis Tavşan, görev verilmesi durumunda santrfor bölgesinde de oynayabiliyor.

TRANSFER HABERİ: Elayis Tavşan seçimini yaptı! Beşiktaş ve Galatasaray...

Hollanda'nın Sparta altyapısında yetişen Elayis Tavşan, 2019 yılında Telstar'a kiralandı.

TRANSFER HABERİ: Elayis Tavşan seçimini yaptı! Beşiktaş ve Galatasaray...

Geçici transferin sona ermesinin ardından kulübe dönen genç oyuncu, 2020 yılında 200 bin euro bonservis bedeliyle NEC Nijmegen'in yolunu tuttu.

TRANSFER HABERİ: Elayis Tavşan seçimini yaptı! Beşiktaş ve Galatasaray...

Elayis Tavşan'ın güncel piyasa değeri 1.4 milyon euro olarak gösteriliyor.

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