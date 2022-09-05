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Beşiktaş'tan Ankaragücü maçında yaşanan olaylara ilişkin açıklama geldi!

Beşiktaş'ta son dakika haberi... Siyah beyazlılar, Ankaragücü maçı sonrasında yaşanan olaylara ilişkin sert bir açıklama yayınladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Eylül 2022 Pazartesi 15:50 Güncelleme Tarihi: 05 Eylül 2022 Pazartesi 15:55
Beşiktaş'tan Ankaragücü maçında yaşanan olaylara ilişkin açıklama geldi!

Beşiktaş, Ankaragücü maçı sonrası yaşananlara ilişkin açıklama yayınladı.

İşte o açıklama;

Sporun tarifi olan dostluk, barış ve kardeşlik kavramlarını her an içimizde hissederken, MKE Ankaragücü maçının sonunda akli dengesini tamamen yitirmiş bir futbol holiganının yarattığı tasvip edilemez olay camiamızı derinden yaralamıştır. Tesellimiz; herhangi bir futbolcumuzun yara almadan soyunma odasına girmesi olmuştur. Başkent'e vardığımız andan, maça girişimize kadar başta MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı ile yönetim kurulunun ilgi ve alakasının yanı sıra, olaydan hemen sonra Başkan Faruk Koca'nın camiamızdan özür dilemesi üzüntümüzü hafifleten önemli bir unsur olmuştur. Bu olay sadece Beşiktaş ile ilintili olmamalıdır. Uzun süredir görülmeyen holiganizmin hortlamaması, rakiplerimizin de böyle olaylara maruz kalmaması, alınacak önlemler konusunda daha dikkatli olunması adına çok önemli olan bu çağrımıza herkesin kulak vermesini isteriz.

Sadece futbolda değil, hiçbir spor dalında kin, nefret ve husumeti bırakın görmeyi, aklımıza bile getirmeyiz. Kendini bilmez bir futbol düşmanının sebebiyet verdiği, huzur ve barış ortamına gölge düşürecek bu olayın bertaraf edilmesi açısından, şapkamızı önümüze alıp düşünmeliyiz.

Beşiktaş, 1903'ten bu yana Şeref Bey, Hakkı Yeten ve Hüsnü Beylerin centilmenlik anlayışı ile ruhumuza işlettiği barış ve dostluk rüzgarlarını bundan sonra da estirmeye ve yaşatmaya devam edecektir. Andımız olsun ki; bizi tahrik eden ve bu konuda karşımıza dikilenlere gerekli cevabı vermeyi sürdüreceğiz. Tahriklere kapılmayalım. Sadece futbolu düşünelim ve bu güzel oyunun bir parçası olarak kalmaya devam edelim. Bize tokat ve tekme atanları, haksızlık ve adalet duygularını hiçe sayarak karşımıza dikilenleri, barışa ve sükûnete davet etmekte kararlıyız. Hangi kulübe yapılmış olursa olsun, her haksızlığa karşı dik duruşumuz devam edecek ve onlara zeytin dalı uzatmayı sürdüreceğiz. Beşiktaş bu tip saldırılara aynı yöntemle karşılık verecek bağnazlıkta bir kulüp değildir ama bu duruşumuz bize yönelik haksızlıklara karşı en sert yanıtı vermeyeceğimiz gibi algılanmamalıdır. Amacımız sporun her alanında barışın, dostluğun ve kardeşliğin sürmesidir.

MKE Ankaragücü hocasının talimatlarının adeta yerine getirilmesi kabul edilebilir bir durum değildir. Ömer Erdoğan'ın futbol dışı talimatları maçın bu hale gelmesinde büyük rol oynamıştır. Bir hocanın bu tavırlarının MKE Ankaragücü cemaati tarafından nasıl karşılandığını ortaya çıkarmıştır. Ayıp, çirkin ve gerilimi artıran yegane faktör olmuştur. Ayrıca baştan sona seyircinin küfürlü tezahüratı görmezlikten gelinecek bir durum değildir. Fitili ateşleyen bir faktör de bu olmuştur. Cezalandırılması gereken bir suçlu vardır. Biz de bu beklenti içindeyiz.

Sonunda olacaklar baştan belliydi. Buna, adeta bir zemin oluşturuldu. Hakem de Josef de Souza'ya kırmızı kart çıkartarak eyyamcılık yapmıştır. Sanki bu kart, başlayan olayları sindirebilme adına gösterilen hakemlik dışı bir davranıştır. Ve biz bu kartın derhal iptal edilmesini talep ediyoruz.

Ayrıca MKE Ankaragücü Teknik Direktörü'nün bir genç futbolcuya söylemi bir başka çirkin görüntüyü ortaya çıkmıştır. Bu hoca yarın kendi oyuncusuna ne der, merak konusudur.

Sevincimiz; liderliğimizin devamıdır. Çünkü bizim işimiz, sahada centilmence oynanan futboldur. Büyüklerimiz bize bunu öğretti.

Beşiktaş JK

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