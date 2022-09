Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş deplasmanda Ankaragücü'nü 3-2 mağlup etti. Karşılaşma sonrası açıklama yapan Muleka, "Biz nerede olduğumuzun bilincindeyiz, Beşiktaş'ta oynamanın ve burada olmanın bilincindeyiz. Her maçı kazanmak için fedakârlık yapmanız gerekiyor. Elinizden geleni yapmanız lazım. 3 puan almak için her şeyi yaptık." dedi.