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TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ın stoperdeki yeni hedefi Paulo Ricardo!

Son dakika haberleri... Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürdürülüyor. Stoper bölgesine transfer yapacak olan siyah-beyazlılarda flaş bir gelişme yaşandı. Kara Kartal'ın Brezilyalı stoper Paulo Ricardo'yu gündemine aldığı belirtildi. İşte transfer gelişmesinin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Eylül 2022 Perşembe 13:05
TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ın stoperdeki yeni hedefi Paulo Ricardo!

Stoper bölgesi için girişimlerini sürdüren siyah-beyazlılarda transfer listesindeki oyuncularla temaslar sürdürülüyor.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ın stoperdeki yeni hedefi Paulo Ricardo!

Hürriyet'in haberine göre kadrosuna yabancı bir stoper daha almayı planlayan Beşiktaş yönetiminin gündemine son olarak Brezilyalı Paulo Ricardo geldi...

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ın stoperdeki yeni hedefi Paulo Ricardo!

43 MAÇTA 2 GOLÜ VAR

Siyah beyazlılar, Finlandiya'nın Kuopion Pallousera takımında forma giyen 28 yaşındaki futbolcuyu satın alma opsiyonlu olarak kiralamak için çalışmalara başladı.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ın stoperdeki yeni hedefi Paulo Ricardo!

Fin kulübü ve oyuncuya toplam 2.5 milyon Euro'yu bulan bir teklif yapan Beşiktaş'ın önerisinin kabul edildiği, ufak pürüzlerin giderilmesi halinde transferin tamamlanacağı öğrenildi.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ın stoperdeki yeni hedefi Paulo Ricardo!

Paulo Ricardo, geçen yıl bedelsiz olarak geldiği Kuopion Pallousera'da 43 resmi maça çıkıp 2 gol attı.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ın stoperdeki yeni hedefi Paulo Ricardo!

Beşiktaş'ın ayrıca yerli oyuncu rotasyonunu genişletmek için yurt içinde bir savunma oyuncusuyla daha görüştüğü belirtildi.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ın stoperdeki yeni hedefi Paulo Ricardo!

PAULO RICARDO KİMDİR?

Paulo Ricardo, 13 Temmuz 1994 tarihinde doğmuştur.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ın stoperdeki yeni hedefi Paulo Ricardo!

28 yaşındaki futbolcu, Brezilya'nın Laguna kentinde dünyaya gelmiştir.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ın stoperdeki yeni hedefi Paulo Ricardo!

Futbolculuk kariyerine Santos FC U20 takımında başlamıştır.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ın stoperdeki yeni hedefi Paulo Ricardo!

Defans oyuncusu sırasıyla, Santos, Sion, Fluminense, Goias, Figueirense ve Kuopion Palloseura takımlarında forma giymiştir.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ın stoperdeki yeni hedefi Paulo Ricardo!

Ricardo'nun kulübüyle 31 Aralık 2022 tarihine kadar sözleşmesi bulunmaktadır.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ın stoperdeki yeni hedefi Paulo Ricardo!

Brezilyalı futbolcunun 600 bin Euro güncel piyasa değeri vardır.

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