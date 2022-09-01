TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ın stoperdeki yeni hedefi Paulo Ricardo!

Beşiktaş'ta kadro yapılanması kapsamında transfer harekatı tüm hızıyla sürdürülüyor.
Beşiktaş'ta kadro yapılanması kapsamında transfer harekatı tüm hızıyla sürdürülüyor.
Valerien Ismael yönetimindeki siyah-beyazlılar Süper Lig'de 10 puanla lider durumda.
Kadrosunu, Gedson Fernandes, Jackson Muleka, Emrecan Uzunhan, Kerem Atakan Kesgin, Romain Saiss, Cenk Tosun, Dele Alli, Wout Weghorst ve Arthur Masuaku ile güçlendiren Kara Kartal'da transfer dönemlerinin sonuna yaklaşırken takviyeler devam edecek.
Stoper bölgesi için girişimlerini sürdüren siyah-beyazlılarda transfer listesindeki oyuncularla temaslar sürdürülüyor.
Hürriyet'in haberine göre kadrosuna yabancı bir stoper daha almayı planlayan Beşiktaş yönetiminin gündemine son olarak Brezilyalı Paulo Ricardo geldi...
43 MAÇTA 2 GOLÜ VAR
Siyah beyazlılar, Finlandiya'nın Kuopion Pallousera takımında forma giyen 28 yaşındaki futbolcuyu satın alma opsiyonlu olarak kiralamak için çalışmalara başladı.
Fin kulübü ve oyuncuya toplam 2.5 milyon Euro'yu bulan bir teklif yapan Beşiktaş'ın önerisinin kabul edildiği, ufak pürüzlerin giderilmesi halinde transferin tamamlanacağı öğrenildi.
Paulo Ricardo, geçen yıl bedelsiz olarak geldiği Kuopion Pallousera'da 43 resmi maça çıkıp 2 gol attı.
Beşiktaş'ın ayrıca yerli oyuncu rotasyonunu genişletmek için yurt içinde bir savunma oyuncusuyla daha görüştüğü belirtildi.
PAULO RICARDO KİMDİR?
Paulo Ricardo, 13 Temmuz 1994 tarihinde doğmuştur.
Futbolculuk kariyerine Santos FC U20 takımında başlamıştır.
Defans oyuncusu sırasıyla, Santos, Sion, Fluminense, Goias, Figueirense ve Kuopion Palloseura takımlarında forma giymiştir.
Ricardo'nun kulübüyle 31 Aralık 2022 tarihine kadar sözleşmesi bulunmaktadır.
Brezilyalı futbolcunun 600 bin Euro güncel piyasa değeri vardır.