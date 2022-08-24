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BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Cenk Tosun'dan flaş sözler! "Valerien Ismael ile de konuştuk..."

Son dakika haberleri... Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş'ın Fatih Karagümrük ile oynadığı karşılaşma sonrası Cenk Tosun gündem oldu. Milli futbolcu oyuna son dakikalarda girdikten sonra maçın bitiş düdüğüyle beraber tepkili bir şekilde soyunma odasının yolunu tuttu. 31 yaşındaki oyuncu konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ağustos 2022 Çarşamba 09:58
BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Cenk Tosun'dan flaş sözler! "Yaptığım hareket yanlış anlaşıldı"

Karagümrük maçı sonrası direkt soyunma odasına giden Beşiktaş'ın yıldız golcüsü Cenk Tosun, "Maçın son 30 saniyesinde oyuna girdiğim için değil, daha önce girip katkı sağlamak istememden, hırsımdan dolayı yaptığım hareket yanlış anlaşıldı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Cenk Tosun'dan flaş sözler! "Yaptığım hareket yanlış anlaşıldı"

Şanssızlığıma sinirlendim. Tepkim asla ne teknik adam ne de başkasına. Tek menfaatimiz Beşiktaş. Beşiktaş'ın zaferleri her şeyden üstündür." dedi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Cenk Tosun'dan flaş sözler! "Yaptığım hareket yanlış anlaşıldı"

Beşiktaş'ta Karagümrük maçının son 30 saniyesinde oyuna alınan Cenk Tosun karşılaşma sonunda yaşananların yanlış anlaşılmasından rahatsız.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Cenk Tosun'dan flaş sözler! "Yaptığım hareket yanlış anlaşıldı"

Hürriyet'in sorularını yanıtlayan tecrübeli golcü, hakkında yapılan yorumlar için tepkiliydi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Cenk Tosun'dan flaş sözler! "Yaptığım hareket yanlış anlaşıldı"

Gerek medyada gerekse sosyal medyada maç sonrasında direkt soyunma odasına gitmesiyle ilgili olarak söylenenlerin doğru olmadığının altını çizen Cenk, Hürriyet'e yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Cenk Tosun'dan flaş sözler! "Yaptığım hareket yanlış anlaşıldı"

KAVGAM OLMADI ASLA DA OLMAZ

"Sezon başında teknik direktörümüz Valerien Ismael ve ekibi ile çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdik.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Cenk Tosun'dan flaş sözler! "Yaptığım hareket yanlış anlaşıldı"

Sezona çok iddialı hazırlandım. Benim için 30 saniye de 90 dakika da oyunda kalmak kadar takımın başarısı önemlidir.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Cenk Tosun'dan flaş sözler! "Yaptığım hareket yanlış anlaşıldı"

Özellikle Beşiktaş formasını giymek şereftir.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Cenk Tosun'dan flaş sözler! "Yaptığım hareket yanlış anlaşıldı"

Futbol yaşamım boyunca teknik adam ve futbolcu arkadaşlarımla en ufak bir kibir, gurur, kavgamız olmamıştır. Kesinlikle de olmaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Cenk Tosun'dan flaş sözler! "Yaptığım hareket yanlış anlaşıldı"

HERKES OYNAMAK İÇİN YANIP TUTUŞUYOR

Karagümrük maçının son 30 saniyesinde oyuna girdiğim için değil, daha önce girip takıma katkı sağlamak istememden hırsımdan dolayı yaptığı hareket yanlış anlaşıldı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Cenk Tosun'dan flaş sözler! "Yaptığım hareket yanlış anlaşıldı"

Önemli olan takımın başarısı. Ben sadece şanssızlığıma sinirlendim.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Cenk Tosun'dan flaş sözler! "Yaptığım hareket yanlış anlaşıldı"

Tepkim asla ne teknik adama ne de başkasına. Bu hırs inanıyorum ki Beşiktaş'a şampiyonluk getirecek.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Cenk Tosun'dan flaş sözler! "Yaptığım hareket yanlış anlaşıldı"

Çünkü tüm oyuncular oynama hırsı ile yanıp tutuşuyorlar. Beşiktaş menfaatleri her şeyin üstünde.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Cenk Tosun'dan flaş sözler! "Yaptığım hareket yanlış anlaşıldı"

ISMAEL İLE KONUŞTUK, HAK VERDİ

Karşılaşma bitiminde teknik direktörümüz Valerien Ismael ile de konuştuk o da hak verdi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Cenk Tosun'dan flaş sözler! "Yaptığım hareket yanlış anlaşıldı"

Ayrıca yöneticilerimizle bir araya geldik ve herhangi bir sorun olmadığını belirttik.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Cenk Tosun'dan flaş sözler! "Yaptığım hareket yanlış anlaşıldı"

Beşiktaş bu yıl şampiyon olmalı. Genç, tecrübeli ve çok güçlü isimlerden oluşan bir kadromuz var.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Cenk Tosun'dan flaş sözler! "Yaptığım hareket yanlış anlaşıldı"

Taraftarlarımız gibi bizler de şampiyonluğa odaklandık. Kimse saha içi davranışlarımızdan sorun çıkarmasın.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Cenk Tosun'dan flaş sözler! "Yaptığım hareket yanlış anlaşıldı"

Bizim tek menfaatimiz Beşiktaş. Beşiktaş'ın zaferleri bizler için her şeyden üstündür.

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