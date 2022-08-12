TRANSFER HABERLERİ | Xavi'nin Miralem Pjanic kararı! İşte o sözler...

Barcelona bu sezon transfer dönemine damga vurdu. Yıldız isimleri bir bir renklerina bağlayan Katalan devinda başta Miralem Pjanic olmak üzere bazı futbolcuların geleceği merak konusu.
Özellikle son dönemde İspanyol basınında çıkan haberlere göre; mali sorunlar yaşayan Katalan devinin yeni transferleri; Robert Lewandowski, Raphinha, Jules Kounde, Franck Kessie ve Andreas Christensen'e dahi lisans çıkaramama ihtimali bulunuyor.
Bu doğrultuda takım içindeki oyunculardan özellikle de kaptanlar Sergio Busquest ve Gerard Pique'den maaşlarında indirim istenmişti.