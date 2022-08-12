Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERLERİ | Xavi'nin Miralem Pjanic kararı! İşte o sözler...

TRANSFER HABERLERİ | Xavi'nin Miralem Pjanic kararı! İşte o sözler...

Geride bıraktığımız sezonu kiralık olarak Beşiktaş'ta geçiren Miralem Pjanic Barcelona'ya geri dönmüştü. Katalan devinde Bosnalı yıldız oyuncunun geleceği belli oldu ve Xavi oyuncu hakkında kararını verdi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ağustos 2022 Cuma 21:25
TRANSFER HABERLERİ - Xavi'nin Miralem Pjanic kararı! İşte o sözler...

Barcelona bu sezon transfer dönemine damga vurdu. Yıldız isimleri bir bir renklerina bağlayan Katalan devinda başta Miralem Pjanic olmak üzere bazı futbolcuların geleceği merak konusu.

TRANSFER HABERLERİ - Xavi'nin Miralem Pjanic kararı! İşte o sözler...

Özellikle son dönemde İspanyol basınında çıkan haberlere göre; mali sorunlar yaşayan Katalan devinin yeni transferleri; Robert Lewandowski, Raphinha, Jules Kounde, Franck Kessie ve Andreas Christensen'e dahi lisans çıkaramama ihtimali bulunuyor.

TRANSFER HABERLERİ - Xavi'nin Miralem Pjanic kararı! İşte o sözler...

Bu doğrultuda takım içindeki oyunculardan özellikle de kaptanlar Sergio Busquest ve Gerard Pique'den maaşlarında indirim istenmişti.

TRANSFER HABERLERİ - Xavi'nin Miralem Pjanic kararı! İşte o sözler...

Gerçekleştirilen transferlerin oynatılmama riski sonrasında teknik direktör Xavi Hernandez de takviye için çözümleri takım içinde aramaya başladı.

TRANSFER HABERLERİ - Xavi'nin Miralem Pjanic kararı! İşte o sözler...

Orta alanda rotasyon isteyen İspanyol hocanın, geçen sezon Beşiktaş'a kiralanan ancak sezon başı kampında gösterdiği performansla dikkat çeken Miralem Pjanic'in takımda kalacağını açıkladı.

TRANSFER HABERLERİ - Xavi'nin Miralem Pjanic kararı! İşte o sözler...

Xavi bugün düzenlediği basın toplantısında soruları yanıtlarken; Pjanic konusunda da, "Beni ikna etti. Bizimle kalacak" dedi.

TRANSFER HABERLERİ - Xavi'nin Miralem Pjanic kararı! İşte o sözler...

Miralem Pjanic geçtiğimiz sezon Beşiktaş'a, Michy Batshuayi'yle birlikte büyük umutlarla gelmişti.

TRANSFER HABERLERİ - Xavi'nin Miralem Pjanic kararı! İşte o sözler...

Ancak iki oyuncu da ortaya koydukları oyunla beklentileri karşılayamamış ve hayal kırıklığı yaratmışlardı.

TRANSFER HABERLERİ - Xavi'nin Miralem Pjanic kararı! İşte o sözler...

Pjanic 26 maçta siyah beyazlı formayı giydi, gol sevinci yaşayamamış ve sadece 4 asistle sezonu tamamlamıştı.

TRANSFER HABERLERİ - Xavi'nin Miralem Pjanic kararı! İşte o sözler...

Batshuayi ise 14 gol, 5 asistlik katkı sağladı.

TRANSFER HABERLERİ - Xavi'nin Miralem Pjanic kararı! İşte o sözler...

32 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 9.5 milyon Euro.

TRANSFER HABERLERİ - Xavi'nin Miralem Pjanic kararı! İşte o sözler...

Bu rakam 2019'da 70 milyon Euro'ydu.

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