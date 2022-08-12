BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Victor Guzman için resmi açıklama geldi!

Beşiktaş'ta yeni sezon transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
Teknik direktör Valerien Ismael, savunma hattı için acil takviye istemişti.
Beşiktaş'ta yeni sezon transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
Teknik direktör Valerien Ismael, savunma hattı için acil takviye istemişti.
Başkan Ahmet Nur Çebi ve kurmayları da Romain Saiss'in yanına kaliteli bir ismi kazandırmak için harekete geçti.
Kartal, transfer listesindeki futbolcularla temaslarını sürdürürken flaş bir isim gündeme gelmişti.
Beşiktaş'ın, Meksika Ligi takımlarından Club Tijuana forması giyen Victor Guzman'ı transfer etmek istiyordu.
20 yaşındaki genç stoperle ilgili transfer açıklaması geldi.
A Spor'dan Kubilay Açıkgün'ün Meksika basınından derlediği haberde; Club Tijuana teknik direktörü Ricardo Valino'nun açıklamalarına yer verildi.
Valino yaptığı açıklamada, "Guzman takımda kalacak." dedi.
Valino ayrıca, "Guzman için Beşiktaş'tan resmi bir teklif gelmedi" ifadelerini kullandı.
Victor Guzman, bu sezon 7 maçta görev aldı.
1.83 boyundaki savunmacı, 7 karşılaşmada 1 gol attı.
Guzman'ın güncel piyasa değeri 2 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda.
Guzman futbola Tijuana altyapısında başlamıştı.
Genç yıldızın kulübüyle olan sözleşmesi 2023 yılında sona erecek.