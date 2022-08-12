Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Victor Guzman için resmi açıklama geldi!

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Victor Guzman için resmi açıklama geldi!

Son dakikada Beşiktaş transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de oynadığı ilk maçtan galip ayrılan Beşiktaş transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Siyah-beyazlılarda gündeme son gelen isim Victor Guzman olmuştu. Yıldız futbolcunun transfer durumuna dair açıklama geldi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ağustos 2022 Cuma 11:58
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Victor Guzman için resmi açıklama geldi!

Beşiktaş'ta yeni sezon transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Victor Guzman için resmi açıklama geldi!

Siyah beyazlılarda hedef stoper takviyesi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Victor Guzman için resmi açıklama geldi!

Teknik direktör Valerien Ismael, savunma hattı için acil takviye istemişti.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Victor Guzman için resmi açıklama geldi!

20 yaşındaki genç stoperle ilgili transfer açıklaması geldi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Victor Guzman için resmi açıklama geldi!

A Spor'dan Kubilay Açıkgün'ün Meksika basınından derlediği haberde; Club Tijuana teknik direktörü Ricardo Valino'nun açıklamalarına yer verildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Victor Guzman için resmi açıklama geldi!

Valino yaptığı açıklamada, "Guzman takımda kalacak." dedi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Victor Guzman için resmi açıklama geldi!

Valino ayrıca, "Guzman için Beşiktaş'tan resmi bir teklif gelmedi" ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Victor Guzman için resmi açıklama geldi!

Victor Guzman, bu sezon 7 maçta görev aldı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Victor Guzman için resmi açıklama geldi!

1.83 boyundaki savunmacı, 7 karşılaşmada 1 gol attı.

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