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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal'ın Lameck Banda teklifi ortaya çıktı!

Yeni sezona Kayserispor galibiyeti ile başlayan siyah beyazlılarda transfer çalışmaları devam ediyor. Valerien Ismael yönetimindeki Beşiktaş kadroya katılacak yeni isimleri belirlerken Beşiktaş'ın genç futbolcu Lameck Banda'ya teklifi ortaya çıktı. Beşiktaş'ın oyuncuya teklifini milli takım teknik direktörü açıkladı. İşte transferin detayları (BJK HABERİ)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2022 Pazartesi 09:13
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal'ın Lameck Banda teklifi ortaya çıktı!

Beşiktaş'ta transfer çalışmalarının hız kazandığı dönemde gündeme sürpriz bir isim geldi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal'ın Lameck Banda teklifi ortaya çıktı!

Siyah-beyazlıların 21 yaşındaki oyuncuyu transfer etmek için teklif yaptığı ortaya çıktı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal'ın Lameck Banda teklifi ortaya çıktı!

Milli takım teknik direktörü çarpıcı ifadeler kullandı

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal'ın Lameck Banda teklifi ortaya çıktı!

Beşiktaş'ta kurmaylar transfer döneminde kadroya önemli isimleri dahil etti.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal'ın Lameck Banda teklifi ortaya çıktı!

Siyah-beyazlılar, orta saha rotasyonuna Benfica'dan Gedson Fernandes'i ekledi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal'ın Lameck Banda teklifi ortaya çıktı!

Forvet hattında büyük bir değişime giden Süper Lig devi, Jackson Muleka, Wout Weghorst ve Cenk Tosun'la anlaşma sağladı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal'ın Lameck Banda teklifi ortaya çıktı!

Siyah-beyazlılarda sol beke Arthur Masuaku geldi. Sol ayaklı stoper arayışları ise Emrecan Uzunhan ve Romain Saiss transferleriyle son buldu.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal'ın Lameck Banda teklifi ortaya çıktı!

Süper Lig devinde transfer döneminde sürpriz bir hamle yapıldığı ortaya çıktı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal'ın Lameck Banda teklifi ortaya çıktı!

Siyah-beyazlıların genç futbolcu Lameck Banda'ya transfer teklifi yaptığını Zambiya Milli Takımı Teknik Direktörü Aljosa Asanovic açıkladı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal'ın Lameck Banda teklifi ortaya çıktı!

Beşiktaş'ın transfer teklifinde bulunduğu Lameck Banda tercihini Lecce'den yana kullandı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal'ın Lameck Banda teklifi ortaya çıktı!

Milliyet'in haberine göre, Aljosa Asanovic, "Anderlecht ve Beşiktaş gibi üst düzey, prestijli takımlardan teklifler aldı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal'ın Lameck Banda teklifi ortaya çıktı!

Fakat Lecce'de çok sayıda maç oynayabilir, taktiksel olarak gelişip fark yaratabilir" dedi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal'ın Lameck Banda teklifi ortaya çıktı!

21 yaşındaki Zambiyalı futbolcu, Lecce ile kısa bir süre önce 2026'ya kadar sözleşme imzaladı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal'ın Lameck Banda teklifi ortaya çıktı!

Lameck Banda sağ kanat ve sol kanatta forma giyerken güncel piyasa değeri 300 bin euro olarak gösteriliyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal'ın Lameck Banda teklifi ortaya çıktı!

Lecce genç futbolcu için Maccabi Petah Tikva'ya 1 milyon 800 bin euro bonservis bedeli ödedi.

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