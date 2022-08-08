BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal'ın Lameck Banda teklifi ortaya çıktı!

Beşiktaş'ta transfer çalışmalarının hız kazandığı dönemde gündeme sürpriz bir isim geldi.
Siyah-beyazlıların 21 yaşındaki oyuncuyu transfer etmek için teklif yaptığı ortaya çıktı.
Milli takım teknik direktörü çarpıcı ifadeler kullandı
Beşiktaş'ta transfer çalışmalarının hız kazandığı dönemde gündeme sürpriz bir isim geldi.
Siyah-beyazlıların 21 yaşındaki oyuncuyu transfer etmek için teklif yaptığı ortaya çıktı.
Milli takım teknik direktörü çarpıcı ifadeler kullandı
Beşiktaş'ta kurmaylar transfer döneminde kadroya önemli isimleri dahil etti.
Siyah-beyazlılar, orta saha rotasyonuna Benfica'dan Gedson Fernandes'i ekledi.
Forvet hattında büyük bir değişime giden Süper Lig devi, Jackson Muleka, Wout Weghorst ve Cenk Tosun'la anlaşma sağladı.
Siyah-beyazlılarda sol beke Arthur Masuaku geldi. Sol ayaklı stoper arayışları ise Emrecan Uzunhan ve Romain Saiss transferleriyle son buldu.
Süper Lig devinde transfer döneminde sürpriz bir hamle yapıldığı ortaya çıktı.
Siyah-beyazlıların genç futbolcu Lameck Banda'ya transfer teklifi yaptığını Zambiya Milli Takımı Teknik Direktörü Aljosa Asanovic açıkladı.
Beşiktaş'ın transfer teklifinde bulunduğu Lameck Banda tercihini Lecce'den yana kullandı.
Milliyet'in haberine göre, Aljosa Asanovic, "Anderlecht ve Beşiktaş gibi üst düzey, prestijli takımlardan teklifler aldı.
Fakat Lecce'de çok sayıda maç oynayabilir, taktiksel olarak gelişip fark yaratabilir" dedi.
21 yaşındaki Zambiyalı futbolcu, Lecce ile kısa bir süre önce 2026'ya kadar sözleşme imzaladı.
Lameck Banda sağ kanat ve sol kanatta forma giyerken güncel piyasa değeri 300 bin euro olarak gösteriliyor.
Lecce genç futbolcu için Maccabi Petah Tikva'ya 1 milyon 800 bin euro bonservis bedeli ödedi.