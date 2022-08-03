Kerem’i istiyoruz!

Ceyhun Kazancı, altyapıdan yetişen ve ismi son günlerde Torino ile anılan Emirhan için İtalyan ekibinin serbest kalma bedelini henüz ödemediğini ifade etti. 8 numarada görev yapabilecek iki ismi kadroya katmak istediklerini belirten Kazancı, Sivasspor'un 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Kerem Atakan Kesgin ile ilgilendiklerini söyledi. Kazancı, Sivasspor ve genç oyuncuyla görüşmelerin devam ettiğini de sözlerine ekledi. Siyah- beyazlı ekibin Kamerunlu kanat oyuncusu N'Koudou'nun yeni sezonda takımda kalacağını belirten Kazancı, bununla birlikte daha önce gündeme gelen Bandırmasporlu Keny'nin transferinin askıya alındığını; daha önce ismi Beşiktaş ile anılan Young Boys'un İsviçreli oyuncusu Fassnacht'ın ise gündemde olmadığını söyledi.



DEĞİŞİKLİKLER HOCANIN KARARI

Beşiktaş Asbaşkanı- Emre Kocadağ, "Hocamız teknik ve taktik anlamda çok donanımlı. Uzun yıllardır benimsediği bazı taktikler, teknik noktada verdiği kararlar var. Ama oyunun gidişatına göre de kendi bilgisi ve isteği dahilinde bu değişiklikleri yapacaktır. Maçı kazanmak için ne gerekiyorsa, oyunculara hangi tekniği vermesi gerekiyorsa, hangi taktiği uygulaması gerekiyorsa onu verecek ve uygulayacaktır" dedi.



2 TAKVİYE DAHA YAPABİLİRİZ

Beşiktaşlı yönetici Emre Kocadağ, transferlerin bitmediğini belirterek, "Takıma takviye noktasında hocamızın istediği 1-2 bölge daha var. Oralarda da profesyonel ekibimiz çalışmaları yapıyor. Profesyonel ekibimizin çalışmaları neticesinde bizim de katkılarımızla, başkanımızın da onayıyla bu transferleri gerçekleştireceğiz" diye konuştu. Kocadağ, cumartesi günü Kayserispor'u yenerek lige üç puanla başlamak istediklerini ifade etti.