7. Kartal Masuaku

Beşiktaş, yeni sezonun 7'inci transferini dün gerçekleştirdi ve Arthur Masuaku'yu renklerine bağladı. Siyah-beyazlılar Rıdvan Yılmaz'ın boşluğunu 28 yaşındaki Kongolu sol bek ile doldurdu. Önceki gece İstanbul'a gelen yıldız futbolcu dün sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirildi. Akşam saatlerinde de resmi açıklama yapıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2022-23 sezonu transfer çalışmaları kapsamında defans oyuncusu Arthur Masuaku ile sözleşme imzaladı. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Arthur Masuaku'ya Beşiktaş Ailesi'ne hoş geldin der, başarılar dileriz" denildi.

DÜN İLK İDMANA ÇIKTI

Oyuncunun sağlık kontrollerin ardından oyuncunun sonuçlarında herhangi bir soruna rastlanmadığı ifade edilirken, Arthur Masuaku da dün saat 17.00'de Ümraniye'de yapılan idmanda takımla birlikte ilk çalışmasına katıldı. Beşiktaş, Kongolu sol beki İngiliz ekibi West Ham United'dan bedelsiz olarak kiraladı. Kongolu oyuncuya 1 senelik kiralama bedeli olarak 800 bin euro ödenecek. Kulüpler arasında yapılan anlaşmada satın alma opsiyonu da mevcut, ancak bu madde zorunlu değil. Beşiktaş, bu maddeyi devreye sokarsa İngiliz ekibine 2.2 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek, futbolcunun bonservisini alabilecek.

KEVİN N'KOUDOU DEVREYE GİRDİ

Yeni transfer Arthur Masuaku'nun gelmeden önce bir diğer Beşiktaşlı N'Koudou ile görüştüğü ortaya çıktı. Fransız asıllı N'Koudou'nun Türkiye'den ve özellikle Beşiktaş taraftarından övgüyle bahsettiği ifade edilirken, Masuaku'nun N'Koudou'nun söylediklerinden sonra kafasında hiçbir soru işareti kalmadan Türkiye'ye geldiği ifade edildi.



Beşiktaş'ın yeni transferi Masuaku, beklentileri ve hedefleri üzerine konuştu. Kongolu oyuncu, "Beşiktaş gibi büyük bir takıma geldiğiniz zaman uzun yıllar kalmak istersiniz. Benim de planım bu ve taraftarlarımızı gururlandıracağım. Teknik direktörümüz bana nerede ihtiyaç duyarsa orada oynayabilirim. Ancak şunu söyleyebilirim ki kendimi sol bekte oynarken daha rahat hissediyorum. Üçlü savunmanın sol kanat bekindeyken de aynı şekilde. Çünkü hücuma çıkmayı ve takımıma katkı vermeyi seviyorum" dedi.