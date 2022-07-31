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Beşiktaş'tan ayrılan Domagoj Vida imzayı attı

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş ile olan sözleşmesi sona erdikten sonra siyah-beyazlılara veda eden Domagoj Vida'nın yeni adresi belli oldu. Hırvat stoper Yunanistan Süper Ligi ekiplerinden AEK'ya imza attı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2022 Pazar 14:07
Beşiktaş'tan ayrılan Domagoj Vida imzayı attı

Domagoj Vida'nın yeni takımı belli oldu. Hırvat stoper kariyerine Yunanistan'da devam edecek.

Beşiktaş'ta geçirdiği 4,5 sezonun ardından takımdan ayrılan Vida, bir süredir Yunan ekiplerinden AEK Atina ile görüşüyordu.

Başkent temsilcisi Domagoj Vida transferini resmen duyurdu. Vida yeni kulübüyle 2 yıllık sözleşme imzaladı.

2018'in kışında Dinamo Kiev'den bonservissiz transfer edilen 33 yaşındaki savunmacı Beşiktaş formasıyla 1 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa zaferi yaşadı.

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