Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal'dan Sofiane Feghouli hamlesi

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal'dan Sofiane Feghouli hamlesi

Beşiktaş transfer haberi... Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. Geniş kadro kurmak isteyen siyah beyazlılar transferde harekete geçti. Beşiktaş, Galatasaray'ın yıldız ismi Sofiane Feghouli'yi listesine aldı. İşte transferin detayları... (BJK HABERLERİ)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2022 Çarşamba 06:50
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal'dan Sofiane Feghouli hamlesi

Yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş'ta transfer harekatı devam ediyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal'dan Sofiane Feghouli hamlesi

Siyah beyazlılar yurt dışı kampını tamamladıktan sonra Nevzat Demir tesislerinde antrenmanlarına devam ediyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal'dan Sofiane Feghouli hamlesi

Valerien Ismael yönetime transfer listesini sundu.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal'dan Sofiane Feghouli hamlesi

Alternatifli bir kadro kurmak isteyen siyah beyazlılarda flaş bir isim gündeme geldi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal'dan Sofiane Feghouli hamlesi

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları dört koldan devam ediyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal'dan Sofiane Feghouli hamlesi

Dimitrios Pelkas için F.Bahçe sürpriz bir görüşme gerçekleştiren siyah- beyazlılardan bir sürpriz hamle daha geldi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal'dan Sofiane Feghouli hamlesi

Fassnacht için bir türlü istediği aşamaya geçemeyen Beşiktaş'ın sportif direktörü Ceyhun Kazancı'nın Sofiane Feghouli'nin menajeri ile bir araya geldiği belirtildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal'dan Sofiane Feghouli hamlesi

Şu anda boşta olan Cezayirli yıldızın menajeri siyah-beyazlılardan imza parası hariç senelik 2 milyon euro talep etti.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal'dan Sofiane Feghouli hamlesi

Feghouli'nın menajeri oyuncusunun İstanbul'da yaşamayı sevdiğini, Türkiye'de oynamak istediğini belirterek bu rakamın altına düşmek istemediklerini söyledi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal'dan Sofiane Feghouli hamlesi

Ceyhun Kazancı ise Feghouli'yi beğendiklerini ancak kafalarındaki rakamın bonuslar ve imza parasıyla beraber toplam 1.5 milyon euro civarında olduğunu ifade etti.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal'dan Sofiane Feghouli hamlesi

Kazancı, bu rakam üzerinden bir görüşme yapmak isterlerse kapılarının kendilerine açık olduğunu söyledi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal'dan Sofiane Feghouli hamlesi

Feghouli 2017-2018 sezonunda West Ham United takımından Galatasaray'a transfer olmuştu.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Beşiktaş'tan Kaan Ayhan için yeni teklif!
Kazancı'dan Emirhan ve Kerem sözleri!
Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL?
Kardeşlik için
TOKİ Sosyal Konut Projesi başvuruları ne zaman, hangi illerde konut yapılacak?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
🔴 A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 🔴 A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 00:43
Galatasaraylı Morutan transfer oluyor! Yeni takımı... Galatasaraylı Morutan transfer oluyor! Yeni takımı... 00:42
Kazancı'dan Emirhan ve Kerem sözleri! Kazancı'dan Emirhan ve Kerem sözleri! 00:41
Aslan'a İtalyan stoper! Aslan'a İtalyan stoper! 00:35
Süper Lig'de maçlar 19 statta yapılacak Süper Lig'de maçlar 19 statta yapılacak 00:35
Ağaoğlu'dan kuruluş yıl dönümü mesajı Ağaoğlu'dan kuruluş yıl dönümü mesajı 00:34
Daha Eski
TFF duyurdu! Trabzonspor maçı öncesi... TFF duyurdu! Trabzonspor maçı öncesi... 00:34
Liverpool Diogo Jota'nın sözleşmesini yeniledi Liverpool Diogo Jota'nın sözleşmesini yeniledi 00:33
Aslan bu 'Sefer' çok mutlu! Falcao, Diagne ve Mohamed... Aslan bu 'Sefer' çok mutlu! Falcao, Diagne ve Mohamed... 00:32
Trabzonspor'a yıldız stoper Trabzonspor'a yıldız stoper 00:31
Cimbom'dan Larsson bombası! Cimbom'dan Larsson bombası! 00:30
Aslan büyük oynuyor! Hedef Mertens Aslan büyük oynuyor! Hedef Mertens 00:30