BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal'dan Sofiane Feghouli hamlesi

Yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş'ta transfer harekatı devam ediyor.
Siyah beyazlılar yurt dışı kampını tamamladıktan sonra Nevzat Demir tesislerinde antrenmanlarına devam ediyor.
Valerien Ismael yönetime transfer listesini sundu.
Yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş'ta transfer harekatı devam ediyor.
Siyah beyazlılar yurt dışı kampını tamamladıktan sonra Nevzat Demir tesislerinde antrenmanlarına devam ediyor.
Valerien Ismael yönetime transfer listesini sundu.
Alternatifli bir kadro kurmak isteyen siyah beyazlılarda flaş bir isim gündeme geldi.
Beşiktaş'ta transfer çalışmaları dört koldan devam ediyor.
Dimitrios Pelkas için F.Bahçe sürpriz bir görüşme gerçekleştiren siyah- beyazlılardan bir sürpriz hamle daha geldi.
Fassnacht için bir türlü istediği aşamaya geçemeyen Beşiktaş'ın sportif direktörü Ceyhun Kazancı'nın Sofiane Feghouli'nin menajeri ile bir araya geldiği belirtildi.
Şu anda boşta olan Cezayirli yıldızın menajeri siyah-beyazlılardan imza parası hariç senelik 2 milyon euro talep etti.
Feghouli'nın menajeri oyuncusunun İstanbul'da yaşamayı sevdiğini, Türkiye'de oynamak istediğini belirterek bu rakamın altına düşmek istemediklerini söyledi.
Ceyhun Kazancı ise Feghouli'yi beğendiklerini ancak kafalarındaki rakamın bonuslar ve imza parasıyla beraber toplam 1.5 milyon euro civarında olduğunu ifade etti.
Kazancı, bu rakam üzerinden bir görüşme yapmak isterlerse kapılarının kendilerine açık olduğunu söyledi.
Feghouli 2017-2018 sezonunda West Ham United takımından Galatasaray'a transfer olmuştu.
Cezayirli oyuncu 5 sezon Galatasaray forması giydi.
162 karşılaşmada sarı kırmızılı formayı giren Feghouli, 34 gol katkısı sağladı.
Sofiane Feghouli Cezayir Milli Takım formasıyla 54 karşılaşmada görev aldı. 19 gol attı.