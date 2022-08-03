Beşiktaş'tan Kaan Ayhan için yeni teklif!

Rıdvan Yılmaz'ın Rangers'a transfer olmasının ardından Emirhan İlkhan'ı da Torino'ya göndermeye hazırlanan Beşiktaş'ta yerli oyuncu konusunda arayışlar başladı.
Rıdvan Yılmaz'ın Rangers'a transfer olmasının ardından Emirhan İlkhan'ı da Torino'ya göndermeye hazırlanan Beşiktaş'ta yerli oyuncu konusunda arayışlar başladı.
Siyah-Beyazlılar'ın daha önce de transfer etmek istediği milli futbolcu için yeniden devreye girmiş durumda.
Teknik direktör Valerien Ismael'in ısrarla kadroda görmek istediği milli futbolcu için İtalyan kulübü Sassuolo ile kıyasıya bir pazarlığın olduğu ifade ediliyor.