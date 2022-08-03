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Beşiktaş'tan Kaan Ayhan için yeni teklif!

Kartal milli stoper için Sassuolo ile masaya oturdu. Yerli kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş milli stoper Kaan Ayhan için Sassuolo ile bonservis pazarlığına giriyor. Beşiktaş 3.5 milyon Euro'luk teklifini artırırsa anlaşma ihtimali yüksek görünüyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2022 Çarşamba 06:50
Beşiktaş'tan Kaan Ayhan için yeni teklif!

Rıdvan Yılmaz'ın Rangers'a transfer olmasının ardından Emirhan İlkhan'ı da Torino'ya göndermeye hazırlanan Beşiktaş'ta yerli oyuncu konusunda arayışlar başladı.

Beşiktaş'tan Kaan Ayhan için yeni teklif!

Siyah-Beyazlılar'ın daha önce de transfer etmek istediği milli futbolcu için yeniden devreye girmiş durumda.

Beşiktaş'tan Kaan Ayhan için yeni teklif!

Teknik direktör Valerien Ismael'in ısrarla kadroda görmek istediği milli futbolcu için İtalyan kulübü Sassuolo ile kıyasıya bir pazarlığın olduğu ifade ediliyor.

Beşiktaş'tan Kaan Ayhan için yeni teklif!

PİYASA DEĞERİ 5 MİLYON EURO

Takvim'in haberine göre, stoper dışında ön libero ve sağ bek mevkilerinde de forma giyen Kaan Ayhan'ı kulübü kiralamaya yanaşmadığı için pazarlıklar bonservis ücreti üzerine yoğunlaşmış durumda.

Beşiktaş'tan Kaan Ayhan için yeni teklif!

Güncel piyasa değeri 5 milyon Euro civarında olan Kaan Ayhan'ı Siyah-Beyazlı kurmaylar 3.5 milyon Euro'ya bitirmeyi planlıyor.

Beşiktaş'tan Kaan Ayhan için yeni teklif!

Ancak Sassuolo kulübü henüz bu rakamı kabul etmiş değil.

Beşiktaş'tan Kaan Ayhan için yeni teklif!

Siyah-Beyazlı yönetimin biraz daha fiyat artırması durumunda orta bir nokta buluşma ihtimalinin yüksek olduğu da gelen haberler arasında.

Beşiktaş'tan Kaan Ayhan için yeni teklif!

27 yaşında ve 1.85 boyunda olan Kaan Ayhan 49 kez A Milli Takım forması giydi.

Beşiktaş'tan Kaan Ayhan için yeni teklif!

Bu maçlarda 5 kez fileleri sarstı.

Beşiktaş'tan Kaan Ayhan için yeni teklif!

KAAN AYHAN KİMDİR?

10 Kasım 1994 doğumlu olan Kaan Ayhan, Almanya'da doğdu.

Beşiktaş'tan Kaan Ayhan için yeni teklif!

27 yaşında ve 1.85 boyunda olan Kaan Ayhan 49 kez A Milli Takım forması giydi.

Beşiktaş'tan Kaan Ayhan için yeni teklif!

Milli forma ile 5 gol kaydetti.

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