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Beşiktaş - Sampdoria hazırlık maçı canlı

Beşiktaş haberleri... Siyah beyazlı ekip son sezon öncesi son hazırlık karşılaşmasında Vodafone Park'ta İtalyan ekibi Sampdoria ile karşı karşıya geliyor. Hazırlık maçında istediği sonuçları alamayan kartal, bu sezon kendi seyircisi önünde ilk kez sahaya çıkıyor. Valerien Ismael yönetimindeki Beşiktaş 4'lü savunma ile sahaya çıkıyor. Karşılaşmayı sitemizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2022 Cumartesi 19:30
Beşiktaş - Sampdoria hazırlık maçı canlı

Beşiktaş yeni sezon hazırlıkları kapsamında İtalya Serie A takımlarından Sampdoria ile karşı karşıya geliyor. Beşiktaş'ta yeni transferler ilk kez Vodafone Park'a çıkıyor. Sezon öncesi takıma katılan Romain Saiss, Jackson Muleka, Wout Weghorst, Gedson Fernandes ilk kez Beşiktaş formasıyla Dolmabahçe'de olacak.

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Saiss, Oğuzhan, Kartal, Salih, Ghezzal, Gedson, Muleka, Weghorst

Sampdoria: Audero, Bereszynski, Ferrari, Colley, Augello, Vieira, Candreva, Rincón, Sabiri, Leris, Caputo

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