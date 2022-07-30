Beşiktaş - Sampdoria hazırlık maçı canlı

Beşiktaş yeni sezon hazırlıkları kapsamında İtalya Serie A takımlarından Sampdoria ile karşı karşıya geliyor. Beşiktaş'ta yeni transferler ilk kez Vodafone Park'a çıkıyor. Sezon öncesi takıma katılan Romain Saiss, Jackson Muleka, Wout Weghorst, Gedson Fernandes ilk kez Beşiktaş formasıyla Dolmabahçe'de olacak.

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Saiss, Oğuzhan, Kartal, Salih, Ghezzal, Gedson, Muleka, Weghorst

Sampdoria: Audero, Bereszynski, Ferrari, Colley, Augello, Vieira, Candreva, Rincón, Sabiri, Leris, Caputo