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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Rıdvan Yılmaz sonrası sıradaki hedef Kartal Kayra Yılmaz!

Beşiktaş'ta transferde hareketli günler yaşanıyor. Siyah beyazlı ekipte son olarak takımın önemli oyuncularından Rıdvan Yılmaz ile yollar ayrılmıştı. Bu gelişmenin ardından Rangers'ın sıradaki hedefinin Kartal Kayra Yılmaz olduğu kaydedildi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Temmuz 2022 Pazartesi 06:50
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Rıdvan Yılmaz sonrası sıradaki hedef Kartal Kayra Yılmaz!

Beşiktaş'ta yeni sezonun hazırlıkları sürüyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Rıdvan Yılmaz sonrası sıradaki hedef Kartal Kayra Yılmaz!

Siyah beyazlı ekip, teknik direktör Valerien Ismael önderliğinde şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Rıdvan Yılmaz sonrası sıradaki hedef Kartal Kayra Yılmaz!

Kara Kartal'da transferde de hareketli günler yaşanıyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Rıdvan Yılmaz sonrası sıradaki hedef Kartal Kayra Yılmaz!

Son olarak takımın önemli oyuncularından Rıdvan Yılmaz ile yollar ayrılmıştı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Rıdvan Yılmaz sonrası sıradaki hedef Kartal Kayra Yılmaz!

Beşiktaş'ta flaş bir transfer gelişmesi daha yaşanmak üzere...

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Rıdvan Yılmaz sonrası sıradaki hedef Kartal Kayra Yılmaz!

Siyah beyazlı takımın genç sol beki Rıdvan Yılmaz'ı 6.5 milyon euro'ya kadrosuna katan Glasgow Rangers, yine bir genç ismin daha peşine düştü.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Rıdvan Yılmaz sonrası sıradaki hedef Kartal Kayra Yılmaz!

Buna göre İskoç ekibinin bu kez de Kartal Kayra Yılmaz için Beşiktaş'ın kapısını çalacağı kaydedildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Rıdvan Yılmaz sonrası sıradaki hedef Kartal Kayra Yılmaz!

Gelen haberlere göre Rangerslı yetkililerin 21 yaşındaki ön libero ile ilk teması kurduğu, artık Beşiktaş yönetimi ile masaya oturacakları belirtildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Rıdvan Yılmaz sonrası sıradaki hedef Kartal Kayra Yılmaz!

Piyasa değeri 1 milyon euro civarında olan 1.78 boyundaki futbolcu için ne kadarlık bir teklif yapacağı bilgisine ise ulaşılamadı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Rıdvan Yılmaz sonrası sıradaki hedef Kartal Kayra Yılmaz!

Geçen sezonu Ümraniyespor'da kiralık olarak geçiren Kartal Kayra'nın sözleşmesi 2024'te sona eriyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Rıdvan Yılmaz sonrası sıradaki hedef Kartal Kayra Yılmaz!

Genç oyuncunun güncel piyasa değeri 1 milyon Euro.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Rıdvan Yılmaz sonrası sıradaki hedef Kartal Kayra Yılmaz!

21 yaşındaki futbolcu on numarada da görev alabiliyor.

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