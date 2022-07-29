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BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Manuel Fernandes'ten çarpıcı Beşiktaş sözleri!

Son dakika haberleri... Beşiktaş'ın geçmiş dönemlerde formasını terlettiği Portekizli yıldız Manuel Fernandes açıklamalarda bulundu. İran'ın Sepahan takımında forma giyen Fernandes, "Benfica’da yaşadıklarımın aynılarını Beşiktaş’ta yaşadım. Beşiktaş benim kalbim gibi, hayatım gibi. İkinci hayatım" ifadelerini kullandı. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2022 Cuma 11:39
BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Manuel Fernandes'ten çarpıcı Beşiktaş sözleri!

İran ekibi Sepahan'a transfer olan ve bir dönem Beşiktaş forması da giyen 36 yaşındaki Manuel Fernandes, "Benfica'da yaşadıklarımın aynılarını Beşiktaş'ta yaşadım. Beşiktaş benim kalbim gibi, hayatım gibi. İkinci hayatım" dedi.

Bir dönem Süper Lig'de Beşiktaş ve Kayserispor formalarını giyen Manuel Fernandes, İran'ın Sepahan kulübüne transfer oldu. Yeni sezon öncesi kampını Kocaeli Edis Spor Kompleksi'nde geçiren İran ekibiyle 1 haftadır idmanlara çıkan Portekizli yıldız, İhlas Haber Ajansı'na özel açıklamalar yaptı.

"HEDEFİMİZ ŞAMPİYON OLUP KUPAYI KAZANMAK"

Yeni kulübüyle hedefinin şampiyonluk olduğunu söyleyen Manuel Fernandes, "Bir haftadır buradayım. Kulübümüz geçen seneyi üçüncü bitirmiş, büyük bir kulüp. Tabii ki bu seneki hedefimiz şampiyon olup kupayı kazanmak" ifadelerini kullandı.

"BEŞİKTAŞ BENİM KALBİM GİBİ, HAYATIM GİBİ"

Beşiktaş'ta geçirdiği günlerle ilgili de konuşan başarılı futbolcu, "Ben de Beşiktaşlı taraftarlarla aynı duygudayım. Benim ikinci evim burası. Tabii o duygular ve İstanbul bambaşka. Benfica'da yaşadıklarımın aynılarını Beşiktaş'ta yaşadım. Beşiktaş benim kalbim gibi, hayatım gibi. İkinci hayatım" cümlelerine yer verdi.

"BEŞİKTAŞ MARŞLARINI HATIRLIYORUM AMA SESİM İYİ DEĞİL"

Beşiktaş'ta unutamadığı anlarla alakalı ise Fernandes, "Ligde 3-2 yendiğimiz Fenerbahçe maçını hiç unutamıyorum. Son dakikada Olcay Şahan'ın golüyle kazanmıştık. Bir de Türkiye Kupası'nı kazandığımız maçı hiç unutmuyorum. Beşiktaş marşlarını hatırlıyorum ama sesim iyi değil" diye konuştu.

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