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BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Kara Kartal'da sürpriz Serdar Saatçı gelişmesi! Başkan Çebi ile buluştu...

Son dakika haberleri... Beşiktaş'ta bir süredir kadro dışı kalan genç futbolcu Serdar Saatçı için sürpriz bir gelişme yaşandı. Oyuncunun, başkan Ahmet Nur Çebi'den randevu alıp görüşme istediği ve pişmanlığını dile getirip özür dilediği belirtildi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2022 Çarşamba 10:55
BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Kara Kartal'da sürpriz Serdar Saatçı gelişmesi! Başkan Çebi ile buluştu...

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta Serdar Saatçı ile ilgili belirsizlik son buldu.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Kara Kartal'da sürpriz Serdar Saatçı gelişmesi! Başkan Çebi ile buluştu...

Başkan Ahmet Nur Çebi'nin yanına giden Saatçı ile ilgili karar verildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Kara Kartal'da sürpriz Serdar Saatçı gelişmesi! Başkan Çebi ile buluştu...

SERDAR SAATÇI AFFEDİLDİ

Beşiktaş'ta sürpriz bir gelişme yaşandı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Kara Kartal'da sürpriz Serdar Saatçı gelişmesi! Başkan Çebi ile buluştu...

Başkan Ahmet Nur Çebi, disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bırakılan Serdar Saatçı'yı affetti.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Kara Kartal'da sürpriz Serdar Saatçı gelişmesi! Başkan Çebi ile buluştu...

Serdar, Avusturya kampında, Viktoria Plzen ile yapılan hazırlık maçında, 72. dakikada oyuna girmişti.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Kara Kartal'da sürpriz Serdar Saatçı gelişmesi! Başkan Çebi ile buluştu...

Defans oyuncusu, 84. dakikada Teknik Direktör Valerian İsmael tarafından oyundan alındı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Kara Kartal'da sürpriz Serdar Saatçı gelişmesi! Başkan Çebi ile buluştu...

Hocasının bu kararını sindiremeyen genç futbolcu ise doğrudan soyunma odasına gitti.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Kara Kartal'da sürpriz Serdar Saatçı gelişmesi! Başkan Çebi ile buluştu...

Bunun üzerine İsmael, Serdar'ı kadro dışı bıraktı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Kara Kartal'da sürpriz Serdar Saatçı gelişmesi! Başkan Çebi ile buluştu...

Takım, ikinci etap kamp çalışması için yeniden yurt dışına giderken, Serdar Saatçı da İstanbul'da idmanlarına devam ediyordu.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Kara Kartal'da sürpriz Serdar Saatçı gelişmesi! Başkan Çebi ile buluştu...

ÇEBİ'DEN ÖZÜR DİLEDİ

Siyah-beyazlı kulübün kongre üyesi Altan Akdil'in öncülüğünde, Başkan Ahmet Nur Çebi'den randevu alan Serdar, önceki gün Akdil ve eniştesi Hüseyin Bey ile birlikte kulübe gitti.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Kara Kartal'da sürpriz Serdar Saatçı gelişmesi! Başkan Çebi ile buluştu...

Milliyet'in haberine göre burada Başkan Çebi ile buluşan genç futbolcu, pişmanlığını dile getirip özür diledi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Kara Kartal'da sürpriz Serdar Saatçı gelişmesi! Başkan Çebi ile buluştu...

ELİNİ ÖPÜP SÖZ VERDİ

Futbolcusuna adeta baba şefkatiyle yaklaşan Başkan Çebi, Serdar'a çeşitli nasihatlerde bulundu.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Kara Kartal'da sürpriz Serdar Saatçı gelişmesi! Başkan Çebi ile buluştu...

Herkesin hata yapabileceğini ancak kimseyi dinlememesi gerektiğini dile getiren Beşiktaş Başkanı, Serdar'dan bundan böyle bu tür olaylar yaşanmayacağı konusunda söz aldı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Kara Kartal'da sürpriz Serdar Saatçı gelişmesi! Başkan Çebi ile buluştu...

Bunun sonrasında Ahmet Nur Çebi'nin elini öpen Serdar Saatçı, affedilmiş oldu.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Kara Kartal'da sürpriz Serdar Saatçı gelişmesi! Başkan Çebi ile buluştu...

Genç stoper için son kararı Teknik Direktör Valerian İsmael verecek.

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