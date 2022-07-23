Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERLERİ - Jeremain Lens 3. Lig'e mi transfer oluyor?

TRANSFER HABERLERİ - Jeremain Lens 3. Lig'e mi transfer oluyor?

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Son olarak Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te forma giyen ve Beşiktaş'la olan sözleşmesi sona eren Hollandalı futbolcu Jeremain Lens'le ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar... (BJK transfer haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Temmuz 2022 Cumartesi 11:59
TRANSFER HABERLERİ - Jeremain Lens 3. Lig'e mi transfer oluyor?

Beşiktaş'taki performansıyla hayal kırıklığı yaratan ve futbolu bırakacağı iddia edilen Jeremain Lens ile ilgili transfer gelişmesi yaşandı.

TRANSFER HABERLERİ - Jeremain Lens 3. Lig'e mi transfer oluyor?

Türkiye'de daha önce Fenerbahçe forması da giyen futbolcu, kariyerine İtalya 3. Ligi'nde devam etmeye hazırlanıyor.

TRANSFER HABERLERİ - Jeremain Lens 3. Lig'e mi transfer oluyor?

VIS PISARO LENS'İ İSTİYOR

Akşam'da yer alan habere göre, Serie C ekibi Vis Pesaro, Jeremain Lens'i kadrosuna katmak istiyor.

TRANSFER HABERLERİ - Jeremain Lens 3. Lig'e mi transfer oluyor?

Il Resto del Carlino'nun haberine göre Beşiktaş'la mukavelesi bittikten sonra boşa çıkan tecrübeli futbolcu, önümüzdeki günlerde İtalya'ya gidecek.

TRANSFER HABERLERİ - Jeremain Lens 3. Lig'e mi transfer oluyor?

PİYASA DEĞERİ YERE ÇAKILDI

2015 yılında en yüksek piyasa değerine ulaşan Lens'e o dönem 12 milyon euro fiyat biçiliyordu.

TRANSFER HABERLERİ - Jeremain Lens 3. Lig'e mi transfer oluyor?

Şu anda kulüpsüz durumda olan Lens'in değeri Transfermarkt verilerine göre; 50 bin euro'ya kadar düşmüş durumda.

TRANSFER HABERLERİ - Jeremain Lens 3. Lig'e mi transfer oluyor?

LENS'İN PERFORMANSI

2017-18 sezonunda katıldığı Beşiktaş'ta 32 maçta 4 gol 4 asist kaydeden Lens, 2018-19'da 37 maça 5 gol 5 asist sığdırdı.

TRANSFER HABERLERİ - Jeremain Lens 3. Lig'e mi transfer oluyor?

2019-20 sezonunda 29 maçta 2 gol 4 asistle beklentilerin altında kalan Hollandalı, 2020-21 sezonunda Karagümrük'te 16 maçta 3 gol 1 asist üreten üretti.

TRANSFER HABERLERİ - Jeremain Lens 3. Lig'e mi transfer oluyor?

Lens, aynı sezon siyah-beyazlılarda, 4 maça çıktı ve 1 gol atmıştı.

TRANSFER HABERLERİ - Jeremain Lens 3. Lig'e mi transfer oluyor?

Lens, Fenerbahçe'de 26 maçta 4 gol 11 asistle dikkatleri çekmişti.

TRANSFER HABERLERİ - Jeremain Lens 3. Lig'e mi transfer oluyor?

JEREMAIN LENS KİMDİR?

24 Kasım 1987 tarihinde Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da dünyaya geldi.

TRANSFER HABERLERİ - Jeremain Lens 3. Lig'e mi transfer oluyor?

Profesyonel futbol kariyerine Ajax altyapısında başladı.

TRANSFER HABERLERİ - Jeremain Lens 3. Lig'e mi transfer oluyor?

Sırasıyla AZ Alkmaar, NEC Nijmegen, PSV, Dinamo Kiev, Sunderland, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Fatih Karagümrük formaları giydi.

TRANSFER HABERLERİ - Jeremain Lens 3. Lig'e mi transfer oluyor?

Hollanda Milli Takımı ile 34 karşılaşmada görev alan tecrübeli oyuncunun 8 de golü bulunuyor.

TRANSFER HABERLERİ - Jeremain Lens 3. Lig'e mi transfer oluyor?

Forvet ve sağ kanat mevkilerinde forma giyen Jeremain Lens'in güncel piyasa değeri 50 bin euro...

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