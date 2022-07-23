TRANSFER HABERLERİ - Jeremain Lens 3. Lig'e mi transfer oluyor?

Beşiktaş'taki performansıyla hayal kırıklığı yaratan ve futbolu bırakacağı iddia edilen Jeremain Lens ile ilgili transfer gelişmesi yaşandı.
Beşiktaş'taki performansıyla hayal kırıklığı yaratan ve futbolu bırakacağı iddia edilen Jeremain Lens ile ilgili transfer gelişmesi yaşandı.
Türkiye'de daha önce Fenerbahçe forması da giyen futbolcu, kariyerine İtalya 3. Ligi'nde devam etmeye hazırlanıyor.
VIS PISARO LENS'İ İSTİYOR
Akşam'da yer alan habere göre, Serie C ekibi Vis Pesaro, Jeremain Lens'i kadrosuna katmak istiyor.
Il Resto del Carlino'nun haberine göre Beşiktaş'la mukavelesi bittikten sonra boşa çıkan tecrübeli futbolcu, önümüzdeki günlerde İtalya'ya gidecek.
PİYASA DEĞERİ YERE ÇAKILDI
2015 yılında en yüksek piyasa değerine ulaşan Lens'e o dönem 12 milyon euro fiyat biçiliyordu.
Şu anda kulüpsüz durumda olan Lens'in değeri Transfermarkt verilerine göre; 50 bin euro'ya kadar düşmüş durumda.
LENS'İN PERFORMANSI
2017-18 sezonunda katıldığı Beşiktaş'ta 32 maçta 4 gol 4 asist kaydeden Lens, 2018-19'da 37 maça 5 gol 5 asist sığdırdı.
2019-20 sezonunda 29 maçta 2 gol 4 asistle beklentilerin altında kalan Hollandalı, 2020-21 sezonunda Karagümrük'te 16 maçta 3 gol 1 asist üreten üretti.
Lens, aynı sezon siyah-beyazlılarda, 4 maça çıktı ve 1 gol atmıştı.
Lens, Fenerbahçe'de 26 maçta 4 gol 11 asistle dikkatleri çekmişti.
JEREMAIN LENS KİMDİR?
24 Kasım 1987 tarihinde Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine Ajax altyapısında başladı.
Sırasıyla AZ Alkmaar, NEC Nijmegen, PSV, Dinamo Kiev, Sunderland, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Fatih Karagümrük formaları giydi.
Hollanda Milli Takımı ile 34 karşılaşmada görev alan tecrübeli oyuncunun 8 de golü bulunuyor.
Forvet ve sağ kanat mevkilerinde forma giyen Jeremain Lens'in güncel piyasa değeri 50 bin euro...