Haberler Beşiktaş Kara Kartal İspanya’da

Kara Kartal İspanya’da

Beşiktaş, kamp için dün İspanya’ya gitti. Siyah beyazlılar, 1 haftalık kampta 2 maç yapacak

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2022 Perşembe 06:50
Kara Kartal İspanya’da
Beşiktaş yeni sezon hazırlıkları kapsamında dün İspanya'ya gitti. Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel uçakla İspanya'nın Alicante şehrine giden siyah-beyazlı kafileye Beşiktaş Futbol AŞ Genel Müdürü ve Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı eşlik etti. Kafilede yeni transfer Emrecan Uzunhan da yer aldı. Siyah beyazlılar, 27 Temmuz'a kadar sürecek kampta iki hazırlık maçı oynayacak. Kara Kartallar, 23 Temmuz'da Wolverhampton ile 26 Temmuz'da da Deportivo Alaves ile karşılaşacak. Beşiktaş kampta ilk antrenmanına bugün çıkacak.
DİĞER
Son dakika transfer haberleri: Vedat Muriqi hayatının imzasını atıyor! Fenerbahçe ve Galatasaray derken tarihe geçecek
Son dakika: Düzce'de 4.2 büyüklüğünde deprem | AFAD, Kandilli son depremler listesi
Schalke ile anlaşma tamam! Sıra Harit'te!
Fırtına Tuanzebe transferinde sona geldi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Kartal'a Januzaj önerisi! Valerien Ismael'in kararı...
Fransızlar Ersin için harekete geçti!
CANLI ALTIN FİYATLARI - 21 Temmuz Perşembe 2022 çeyrek altın ne kadar?
Haris Seferovic Ay Yıldız dövmesinin anlamını açıkladı!
💥İşte Çılgın Sayısal Loto sonuçları!
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Portekiz basınından F.Bahçe yorumu! Portekiz basınından F.Bahçe yorumu! 01:21
Portekiz basınından F.Bahçe yorumu! Portekiz basınından F.Bahçe yorumu! 01:14
Karşılıklı güven Karşılıklı güven 00:35
Leo Dubois İstanbul'a geldi! Leo Dubois İstanbul'a geldi! 00:22
Kadıköy’e çevirdiler Kadıköy’e çevirdiler 00:18
King: İki aydır top oynamadım King: İki aydır top oynamadım 00:17
Daha Eski
Willian Arao göz doldurdu Willian Arao göz doldurdu 00:16
Valencia penaltı bekledi Valencia penaltı bekledi 00:15
Usta isimden flaş sözler: Hiç ışık vermedi! Usta isimden flaş sözler: Hiç ışık vermedi! 00:15
Savunmada başarılıydık Savunmada başarılıydık 00:13
Kiev maçı sonrası stoper harekatı! Kiev maçı sonrası stoper harekatı! 00:09
İsmail sürprizi İsmail sürprizi 23:58