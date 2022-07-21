Kara Kartal İspanya’da

Beşiktaşyeni sezon hazırlıkları kapsamında dün İspanya'ya gitti. Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel uçakla İspanya'nın Alicante şehrine giden siyah-beyazlı kafileye Beşiktaş Futbol AŞ Genel Müdürü ve Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı eşlik etti. Kafilede yeni transfer Emrecan Uzunhan da yer aldı. Siyah beyazlılar, 27 Temmuz'a kadar sürecek kampta iki hazırlık maçı oynayacak. Kara Kartallar, 23 Temmuz'da Wolverhampton ile 26 Temmuz'da da Deportivo Alaves ile karşılaşacak. Beşiktaş kampta ilk antrenmanına bugün çıkacak.