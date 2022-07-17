Haberler Beşiktaş İmzalar an meselesi

İmzalar an meselesi

Asbaşkan Emre Kocadağ, “Anlaşmak üzere olduğumuz futbolcular var... Bu oyuncuları da yeni kampla beraber değerlendireceğiz” diyerek yeni transfer müjdesi verdi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Temmuz 2022 Pazar 06:50
İmzalar an meselesi

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, dün sona eren Avusturya kampının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Kocadağ, siyahbeyazlı takımın transfer gündeminde yer alan Emrecan Uzunhan, Emirhan Topçu'nun yanı sıra başka isimlerle de görüştüklerini söyleyerek, "Yabancı, yerli yeni birçok oyuncuyla görüşüyoruz. Bunları kamp bitimi ve yeni kampla beraber değerlendireceğiz. Anlaşmak üzere olduğumuz futbolcular var. İhtiyaç dahilinde bunları imza aşamasına getireceğiz. Hocanın ve teknik ekibin talepleri bunları belirleyecek. Tayfur'la alakalı da görüşmeler oldu ama şu an için çok sıcak bir transfer diyemeyiz" ifadelerini kullandı.

RIDVAN YILMAZ'I İSTEYEN ÇOK VAR

Frankfurt'a transferi gerçekleşmeyen Rıdvan Yılmaz'ın birçok talibinin olduğunu belirten Emre Kocadağ, "Rıdvan'la alakalı transfer noktasında belli bir aşamaya gelmiştik, son noktada gerçekleşmedi. Rıdvan birçok takımın radarında, birçok teklif de geldi şimdiye kadar. Bizim beklentilerimizi karşılayacak, Rıdvan'ın istediği bir transfer teklifi olursa yine değerlendiririz" diye konuştu.

TARAFTARLARIMIZ HEYECANLANACAK

Süper Lig için ümit veren bir Beşiktaş geldiğini söyleyen Kocadağ şöyle devam etti: "Yeni transferler çabuk uyum sağladı. Hocamızın isteğiyle öz kaynak düzenimizden kamp kadrosuna kattığımız oyuncu grubu var. Bu oyuncu grubu da Beşiktaş'ın ve Türk futbolunun geleceği adına çok önemli sinyaller veriyor. Teknik ekip de ziyadesiyle memnun. Lig için bizi umutlandıran, taraftarlarımızı heyecanlandıracak bir Beşiktaş geliyor" dedi.

GEMİ DÜMENİNDE İSMAEL OLACAK

Asbaşkan Kocadağ, Fransız teknik adamın inandığı bir sistem olduğunu belirterek "Oyuncu grubu da buna inanacak. Hoca teknik anlamda bu işin kaptanı, dümeninde olan kişi. Futbolcularımızın onun vereceği taktiği en iyi şekilde sahaya yansıtmaları gerekiyor. Ben de inanıyorum bu taktiğe. Teknik anlamda hocamız en iyi taktiği verecektir. İnşallah sahada da karşılığını alacaktır" ifadelerini kullandı.

DİĞER
Burcu Kıratlı iki ay önce boşandığı Sinan Akçıl'ı çabuk unuttu! Bakın gönlünü kime kaptırdı...
Türkiye'de VIP Amerika'da turist! Hadise, New York metrosunda eşine böyle hatıra pozu verdi
Kartal'ın soluna Faslı yıldız!
Cimbom'dan Evander hamlesi! İşte önerilen rakam
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Kartal'ın soluna Faslı yıldız!
Güven Yalçın'a çizmeden talip var!
ADLİ TATİL NE ZAMAN?
WHATSAPP'TA YENİ DÖNEM: Whatsapp sesli durum özelliği nedir?
17 Temmuz Pazar 2022 çeyrek altın ne kadar?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Okan Buruk'tan transfer sözleri! Okan Buruk'tan transfer sözleri! 01:39
Okan Buruk'tan transfer sözleri! Okan Buruk'tan transfer sözleri! 01:39
Dursun Özbek'ten transfer açıklaması! Dursun Özbek'ten transfer açıklaması! 01:35
Dursun Özbek'ten transfer açıklaması! Dursun Özbek'ten transfer açıklaması! 01:35
"Şampiyon olmak istiyoruz" "Şampiyon olmak istiyoruz" 01:34
"Şampiyon olmak istiyoruz" "Şampiyon olmak istiyoruz" 01:34
Daha Eski
Plea yola çıktı Plea yola çıktı 00:48
Slovenya’yı yendik: 60-59 Slovenya’yı yendik: 60-59 00:38
İlk maçtaki 6 isim sahada İlk maçtaki 6 isim sahada 00:36
Judo’da 5 madalya Judo’da 5 madalya 00:36
Burak Can Adanaspor’da Burak Can Adanaspor’da 00:31
Trezeguet’ye özel idman Trezeguet’ye özel idman 00:30