İmzalar an meselesi

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, dün sona eren Avusturya kampının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Kocadağ, siyahbeyazlı takımın transfer gündeminde yer alan Emrecan Uzunhan, Emirhan Topçu'nun yanı sıra başka isimlerle de görüştüklerini söyleyerek, "Yabancı, yerli yeni birçok oyuncuyla görüşüyoruz. Bunları kamp bitimi ve yeni kampla beraber değerlendireceğiz. Anlaşmak üzere olduğumuz futbolcular var. İhtiyaç dahilinde bunları imza aşamasına getireceğiz. Hocanın ve teknik ekibin talepleri bunları belirleyecek. Tayfur'la alakalı da görüşmeler oldu ama şu an için çok sıcak bir transfer diyemeyiz" ifadelerini kullandı.



RIDVAN YILMAZ'I İSTEYEN ÇOK VAR



Frankfurt'a transferi gerçekleşmeyen Rıdvan Yılmaz'ın birçok talibinin olduğunu belirten Emre Kocadağ, "Rıdvan'la alakalı transfer noktasında belli bir aşamaya gelmiştik, son noktada gerçekleşmedi. Rıdvan birçok takımın radarında, birçok teklif de geldi şimdiye kadar. Bizim beklentilerimizi karşılayacak, Rıdvan'ın istediği bir transfer teklifi olursa yine değerlendiririz" diye konuştu.



TARAFTARLARIMIZ HEYECANLANACAK



Süper Lig için ümit veren bir Beşiktaş geldiğini söyleyen Kocadağ şöyle devam etti: "Yeni transferler çabuk uyum sağladı. Hocamızın isteğiyle öz kaynak düzenimizden kamp kadrosuna kattığımız oyuncu grubu var. Bu oyuncu grubu da Beşiktaş'ın ve Türk futbolunun geleceği adına çok önemli sinyaller veriyor. Teknik ekip de ziyadesiyle memnun. Lig için bizi umutlandıran, taraftarlarımızı heyecanlandıracak bir Beşiktaş geliyor" dedi.



GEMİ DÜMENİNDE İSMAEL OLACAK



Asbaşkan Kocadağ, Fransız teknik adamın inandığı bir sistem olduğunu belirterek "Oyuncu grubu da buna inanacak. Hoca teknik anlamda bu işin kaptanı, dümeninde olan kişi. Futbolcularımızın onun vereceği taktiği en iyi şekilde sahaya yansıtmaları gerekiyor. Ben de inanıyorum bu taktiğe. Teknik anlamda hocamız en iyi taktiği verecektir. İnşallah sahada da karşılığını alacaktır" ifadelerini kullandı.