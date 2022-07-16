Saiss’in liderlik özelliği yüksek

Yeni transfer Romain Saiss'in İspanya kampında takıma katılacağını dile getiren Ismael şu ifadeleri kullandı: "Saiss bizim için çok iyi bir transfer oldu. Kendisiyle Ceyhun bey (Kazancı) önerisiyle Nisan ayında görüşmeye başladık. İzleyince, görünce tam da ihtiyacımız olan böyle bir futbolcu Beşiktaş'a, sisteme bize mental anlamda uyacak bir futbolcu diye düşündüm. Liderlik anlamında bize faydalı olacağını düşündüm. Beşiktaş'a gelme konusunda çok çabuk karar verdi. Ona biraz sabır göstermemiz gerekiyor."