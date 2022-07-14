Ali Gholizadeh: Taraftar beni çağırıyor

Belçika ekiplerinden Charleroi forması giyen Ali Gholizadeh, Beşiktaş'la ilgili flaş bir açıklamada bulundu. Transfer söyleminin ardından Türkiye'den Beşiktaş ile adının geçtiği hatırlatılan İranlı futbolcu, "Instagram'da Beşiktaş taraftarından çok sayıda mesaj alıyorum. Neler olacağını göreceğiz" sözlerini kullandı. Forvet ve kanatlarda forma giyebilen Ali Gholizadeh'un, Charleroi ile sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.
Belçikaekiplerinden Charleroi forması giyen Ali Gholizadeh, Beşiktaş'la ilgili flaş bir açıklamada bulundu. Transfer söyleminin ardından Türkiye'den Beşiktaş ile adının geçtiği hatırlatılan İranlı futbolcu, "Instagram'da Beşiktaş taraftarından çok sayıda mesaj alıyorum. Neler olacağını göreceğiz" sözlerini kullandı. Forvet ve kanatlarda forma giyebilen Ali Gholizadeh'un, Charleroi ile sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.