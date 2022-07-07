TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta gündem genç forvet! Mario Ilievski...

Beşiktaş'ta kadro yapılanması kapsamında transfer harekatı tüm hızıyla devam ediyor.
Beşiktaş'ta kadro yapılanması kapsamında transfer harekatı tüm hızıyla devam ediyor.
Valerien Ismael yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren siyah-beyazlılar, transfer döneminde nokta atışı takviyelerle kadrosunu genişletiyor.
Son olarak Jackson Muleka'yı kadrosuna katan Kara Kartal, Makedoya'dan genç santrforu gündemine aldı.
Sabah'ın haberine göre transferleri üst üste gerçekleştirip, kadronun temel taşlarını oluşturan Beşiktaş'ın hedefinde şimdi de Mario Ilievski var…
TFF'nin 14+3 yabancı kuralarına uygun hücum oyuncusu arayan Kara Kartal, gözünü Bulgaristan'ın Septemvri Sofia kiralık geçiren ve bonservisi Kisvarda takımında bulunan 20 yaşındaki futbolcuya çevirdi.
Geçen sezon 39 maçta 17 gol ve 10 asist üreten Makedon futbolcu, bu performansıyla büyük beğeni toplamıştı.
U21 MİLLİ TAKIMI'NDA 2 GOL ATTI
Beşiktaş'ta artı 3 kontenjanı; Ajdin Hasic ve Besar Gudjufi'nin ardından Ilievski'nin transferi ile tamamlanmış olacak.
Makedonya U21 Milli Takımı'nın da formasını giyen golcü futbolcu, görev aldığı 9 karşılaşmada 2 kez rakip fileleri havalandırdı.
1.81 boyundaki Ilievski'nin en önemli özelliklerinden birisi ise santrforda görev yapmasının yanı sıra kanat forvet olarak da oynayabilmesi.
Kartal, 14+3 yabancı kuralına uygun yabancı hücumcu arayışında rotasını Bulgaristan'ın Septemvri Sofia takımında forma giyen 20 yaşındaki yeteneğe çevirdi.
1.81'lik genç oyuncu, kanat forvet olarak da görev yapabiliyor.
MARIO ILIEVSKI KİMDİR?
Mario Ilievski, 24 Nisan 2002 tarihinde dünyaya gelmiştir.
20 yaşındaki futbolcu, Kuzey Makedonya'nın Skopje kentinde doğmuştur.
Golcü futbolcu kariyerine Vardar Altyapısı'nda başlamıştır.
1,81 metre boyunda olan forvet, sırasıyla Vardar Negotino, Septemvri Sofia, Tikves ve Kisvarda formaları giymiştir.
Mario Ilievski'nin 350 bin Euro güncel piyasa değeri bulunmaktadır.