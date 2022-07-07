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TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta gündem genç forvet! Mario Ilievski...

Beşiktaş transfer haberleri... Beşiktaş'ta Valerien Ismael yönetiminde yeni sezon hazırlıkları sürdürülürken bir yandan da transfer harekatı devam ediyor. Hücum yönünden zengin bir kadro ulaştırmak isteyen siyah-beyazlılar, Makedonya'dan Mario Ilievski'yi gündemine aldı. İşte transfer gelişmesinin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Temmuz 2022 Perşembe 06:50
TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta gündem genç forvet! Mario Ilievski...

Beşiktaş'ta kadro yapılanması kapsamında transfer harekatı tüm hızıyla devam ediyor.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta gündem genç forvet! Mario Ilievski...

Valerien Ismael yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren siyah-beyazlılar, transfer döneminde nokta atışı takviyelerle kadrosunu genişletiyor.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta gündem genç forvet! Mario Ilievski...

Son olarak Jackson Muleka'yı kadrosuna katan Kara Kartal, Makedoya'dan genç santrforu gündemine aldı.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta gündem genç forvet! Mario Ilievski...

Sabah'ın haberine göre transferleri üst üste gerçekleştirip, kadronun temel taşlarını oluşturan Beşiktaş'ın hedefinde şimdi de Mario Ilievski var…

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta gündem genç forvet! Mario Ilievski...

TFF'nin 14+3 yabancı kuralarına uygun hücum oyuncusu arayan Kara Kartal, gözünü Bulgaristan'ın Septemvri Sofia kiralık geçiren ve bonservisi Kisvarda takımında bulunan 20 yaşındaki futbolcuya çevirdi.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta gündem genç forvet! Mario Ilievski...

Geçen sezon 39 maçta 17 gol ve 10 asist üreten Makedon futbolcu, bu performansıyla büyük beğeni toplamıştı.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta gündem genç forvet! Mario Ilievski...

U21 MİLLİ TAKIMI'NDA 2 GOL ATTI

Beşiktaş'ta artı 3 kontenjanı; Ajdin Hasic ve Besar Gudjufi'nin ardından Ilievski'nin transferi ile tamamlanmış olacak.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta gündem genç forvet! Mario Ilievski...

Makedonya U21 Milli Takımı'nın da formasını giyen golcü futbolcu, görev aldığı 9 karşılaşmada 2 kez rakip fileleri havalandırdı.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta gündem genç forvet! Mario Ilievski...

1.81 boyundaki Ilievski'nin en önemli özelliklerinden birisi ise santrforda görev yapmasının yanı sıra kanat forvet olarak da oynayabilmesi.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta gündem genç forvet! Mario Ilievski...

Kartal, 14+3 yabancı kuralına uygun yabancı hücumcu arayışında rotasını Bulgaristan'ın Septemvri Sofia takımında forma giyen 20 yaşındaki yeteneğe çevirdi.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta gündem genç forvet! Mario Ilievski...

1.81'lik genç oyuncu, kanat forvet olarak da görev yapabiliyor.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta gündem genç forvet! Mario Ilievski...

MARIO ILIEVSKI KİMDİR?

Mario Ilievski, 24 Nisan 2002 tarihinde dünyaya gelmiştir.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta gündem genç forvet! Mario Ilievski...

20 yaşındaki futbolcu, Kuzey Makedonya'nın Skopje kentinde doğmuştur.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta gündem genç forvet! Mario Ilievski...

Golcü futbolcu kariyerine Vardar Altyapısı'nda başlamıştır.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta gündem genç forvet! Mario Ilievski...

1,81 metre boyunda olan forvet, sırasıyla Vardar Negotino, Septemvri Sofia, Tikves ve Kisvarda formaları giymiştir.

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