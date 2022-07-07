Besar Gudjufi Beşiktaş'ın kampında neden yer almadı? Sebebi...

Beşiktaş, gelecek sezonun hazırlıklarına başladı.
Beşiktaş, gelecek sezonun hazırlıklarına başladı.
Süper Lig devi, yeni sezon hazırlıklarının ilk kısmını TFF'nin Riva'daki tesislerinde yapmıştı.
Siyah beyazlılar, ikinci etap kamp çalışmaları için Avusturya'nın Salzburg kentine gitti.
Kara Kartal, Bad Haring bölgesinde 16 Temmuz'a kadar kamp yapacak.
Kara Kartal, Bad Haring bölgesinde 16 Temmuz'a kadar kamp yapacak.
Romain Saiss, Rachid Ghezzal ve Kevin N'Koudou'nun 6 Temmuz'da katılacak.
Beşiktaş'ın, kamp için Avusturya'ya götürdüğü oyuncular şu şekilde oldu;
"Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Emre Bilgin, Utku Yuvakuran, Göktuğ Baytekin, Valentin Rosier, Welinton Souza, Francisco Montero, Serdar Saatçı, Aytuğ Batur Kömeç, Badra Cisse, Umut Meraş, Rıdvan Yılmaz, Emrecan Terzi, Necip Uysal, Atiba Hutchinson, Kartal Kayra Yılmaz, Salih Uçan, Emirhan İlkhan, Josef De Souza, Gedson Fernandes, Necati Bilgiç, Berkay Vardar, Abdullah Aydın, Ajdin Hasic, Kenan Karaman, Tyler Boyd, Emirhan Delibaş, Oğuzhan Akgün, Cenk Tosun, Semih Kılıçsoy."
BESAR GUDJUFI KADRODA NEDEN YOK?
Beşıktaş'ın Makedonya'dan transferi olan Gudjufi'nin potansiyeli dikkat çekmişti.
Ancak gelecek vadeden gençlerden biri olmasına karşın Gudjufi'nin kamp kadrosuna neden alınmadığı merak konusu oldu.
Gudjufi'yi İstanbul'a getiren ve geçtiğimiz sezonun son dönemlerinde antrenmana çıkaran Beşiktaş, oyuncuyla resmi sözleşme görüşmelerine başladı.
Gudjufi'nin resmi olarak Beşiktaş'ın oyuncusu yapan imzayı attıktan sonra kampa katılacağı ifade ediliyor.
BESAR GUDJUFI KİMDİR?
29 Mayıs 2004 yılında Makedonya'nın Skopje şehrinde dünyaya gelen Gudjufi, 1.76 boyunda ve asıl mevkisi sol kanat.
2017 yılında Vardar Skopje altyapısından Belasica Strumica'ya transfer olan 16 yaşındaki yıldız adayı, sağ kanat ve forvet arkasında da görev alabiliyor.
Belasica Strumica forması ile 12 maçta 2 gol ve 3 asistlik bir performans sergileyen Gudjufi, Mekedonya U15'te çıktığı 5 maçta ise 4 gol kaydetti.