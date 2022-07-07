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Besar Gudjufi Beşiktaş'ın kampında neden yer almadı? Sebebi...

Beşiktaş'ta son dakika haberi... Siyah beyazlılar, Weghorst, Muleka gibi transferlerle beraber gelece sezona iddialı bir giriş yapmak istiyor. Teknik Direktör Valerien Ismael ve Ceyhun Kazancı, transferde ince eleyip sık dokuyor. Bununla beraber Beşiktaş'ın Makedonya'dan transfer ettiği genç futbolcu Besar Gudjufi'nin de, kampta olması bekleniyordu ancak genç oyuncu, siyah beyazlıların kamp kadrosunda yer almadı. Peki, Besar Gudjufi neden Beşiktaş kamp kadrosunda yer almadı? İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Temmuz 2022 Perşembe 10:06
Besar Gudjufi Beşiktaş'ın kampında neden yer almadı? Sebebi...

Beşiktaş, gelecek sezonun hazırlıklarına başladı.

Besar Gudjufi Beşiktaş'ın kampında neden yer almadı? Sebebi...

Süper Lig devi, yeni sezon hazırlıklarının ilk kısmını TFF'nin Riva'daki tesislerinde yapmıştı.

Besar Gudjufi Beşiktaş'ın kampında neden yer almadı? Sebebi...

Siyah beyazlılar, ikinci etap kamp çalışmaları için Avusturya'nın Salzburg kentine gitti.

Besar Gudjufi Beşiktaş'ın kampında neden yer almadı? Sebebi...

Kara Kartal, Bad Haring bölgesinde 16 Temmuz'a kadar kamp yapacak.

Besar Gudjufi Beşiktaş'ın kampında neden yer almadı? Sebebi...

Kara Kartal, Bad Haring bölgesinde 16 Temmuz'a kadar kamp yapacak.

Besar Gudjufi Beşiktaş'ın kampında neden yer almadı? Sebebi...

Romain Saiss, Rachid Ghezzal ve Kevin N'Koudou'nun 6 Temmuz'da katılacak.

Besar Gudjufi Beşiktaş'ın kampında neden yer almadı? Sebebi...

Beşiktaş'ın, kamp için Avusturya'ya götürdüğü oyuncular şu şekilde oldu;

Besar Gudjufi Beşiktaş'ın kampında neden yer almadı? Sebebi...

"Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Emre Bilgin, Utku Yuvakuran, Göktuğ Baytekin, Valentin Rosier, Welinton Souza, Francisco Montero, Serdar Saatçı, Aytuğ Batur Kömeç, Badra Cisse, Umut Meraş, Rıdvan Yılmaz, Emrecan Terzi, Necip Uysal, Atiba Hutchinson, Kartal Kayra Yılmaz, Salih Uçan, Emirhan İlkhan, Josef De Souza, Gedson Fernandes, Necati Bilgiç, Berkay Vardar, Abdullah Aydın, Ajdin Hasic, Kenan Karaman, Tyler Boyd, Emirhan Delibaş, Oğuzhan Akgün, Cenk Tosun, Semih Kılıçsoy."

Besar Gudjufi Beşiktaş'ın kampında neden yer almadı? Sebebi...

BESAR GUDJUFI KADRODA NEDEN YOK?
Beşıktaş'ın Makedonya'dan transferi olan Gudjufi'nin potansiyeli dikkat çekmişti.

Besar Gudjufi Beşiktaş'ın kampında neden yer almadı? Sebebi...

Ancak gelecek vadeden gençlerden biri olmasına karşın Gudjufi'nin kamp kadrosuna neden alınmadığı merak konusu oldu.

Besar Gudjufi Beşiktaş'ın kampında neden yer almadı? Sebebi...

Gudjufi'yi İstanbul'a getiren ve geçtiğimiz sezonun son dönemlerinde antrenmana çıkaran Beşiktaş, oyuncuyla resmi sözleşme görüşmelerine başladı.

Besar Gudjufi Beşiktaş'ın kampında neden yer almadı? Sebebi...

Gudjufi'nin resmi olarak Beşiktaş'ın oyuncusu yapan imzayı attıktan sonra kampa katılacağı ifade ediliyor.

Besar Gudjufi Beşiktaş'ın kampında neden yer almadı? Sebebi...

BESAR GUDJUFI KİMDİR?
29 Mayıs 2004 yılında Makedonya'nın Skopje şehrinde dünyaya gelen Gudjufi, 1.76 boyunda ve asıl mevkisi sol kanat.

Besar Gudjufi Beşiktaş'ın kampında neden yer almadı? Sebebi...

2017 yılında Vardar Skopje altyapısından Belasica Strumica'ya transfer olan 16 yaşındaki yıldız adayı, sağ kanat ve forvet arkasında da görev alabiliyor.

Besar Gudjufi Beşiktaş'ın kampında neden yer almadı? Sebebi...

Belasica Strumica forması ile 12 maçta 2 gol ve 3 asistlik bir performans sergileyen Gudjufi, Mekedonya U15'te çıktığı 5 maçta ise 4 gol kaydetti.

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