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Beşiktaş'ın Avusturya kampı kadrosu belli oldu!

Beşiktaş'ta son dakika haberi... Siyah beyazlıların Avusturya kampının kadrosu açıklandı. Beşiktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamda Saiss, Ghezzal ve N'Koudou'nun 6 Temmuz'da kampa katılacağını duyurdu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Temmuz 2022 Salı 11:46 Güncelleme Tarihi: 05 Temmuz 2022 Salı 12:12
Beşiktaş'ın Avusturya kampı kadrosu belli oldu!

Beşiktaş'ın Avusturya kampı kadrosu açıklandı.

Yeni sezon hazırlıklarına İstanbul'da başlayan Beşiktaş, yurt dışı ilk etap kampı için bugün Avusturya'ya hareket edecek. Siyah-beyazlılarda kamp öncesinde kadro da belli oldu. Altyapıdan 10 isim Avusturya kampı kafilesine dahil edildi.

Öte yandan daha önce Eintracht Frankfurt ile anlaşmaya varan ancak şu ana kadar transferi tamamlanmayan Rıdvan Yılmaz da kamp kadrosunda yer aldı. 30 futbolcu ile Avusturya'ya hareket edecek siyah-beyazlılarda Romain Saiss, Rachid Ghezzal ve Kevin N'Koudou ise kampa yarın katılacak.

SİYAH-BEYAZLILARIN KAMP KADROSUNDA ŞU İSİMLER YER ALDI:

"Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Emre Bilgin, Utku Yuvakuran, Göktuğ Baytekin, Valentin Rosier, Welinton, Montero, Serdar Saatçı, Aytuğ Batur Kömeç, Badra Cisse, Umut Meraş, Rıdvan Yılmaz, Emrecan Terzi, Necip Uysal, Atiba, Kartal Kayra Yılmaz, Salih Uçan, Emirhan İlkhan, Josef, Gedson, Necati Bilgiç, Berkay Vardar, Abdullah Aydın, Hasic, Kenan Karaman, Boyd, Emirhan Delibaş, Oğuzhan Akgün, Cenk Tosun, Semih Kılıçsoy."

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