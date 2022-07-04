Beşiktaşlı Emirhan İlkhan Cristiano Ronaldo'nun izinden gidiyor! O detay...

Bu yaz Tottenham'a transfer olan İvan Perisic, Juventuslu Dusan Vlahovic ve Real Madridli Luka Modric gibi çok sayıda ünlü futbolcunun beraber çalıştığı kişisel performans antrenörü Andrej Milutinovic'in yanına giden Emirhan, burada bireysel çalışmalar yapıyor.