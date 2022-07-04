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Beşiktaşlı Emirhan İlkhan Cristiano Ronaldo'nun izinden gidiyor! O detay...

Beşiktaş'ın genç yıldızı Emirhan İlkhan, Beşiktaş'ın kendisine izin vermesine karşın çalışmalarına devam ediyor. Kısa süre önce Emirhan İlkhan, Juventuslu Dusan Vlahovic ile fotoğraf paylaşmış bu fotoğraf gündem olmuştu. Bununla beraber Emirhan İlhan'ın çalıştığı antrenörler arasında Cristiano Ronaldo detayı ortaya çıktı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Temmuz 2022 Pazartesi 14:33
Beşiktaşlı Emirhan İlkhan Cristiano Ronaldo'nun izinden gidiyor! O detay...

Tarihler 5 Ocak 2022'yi gösterirken, Beşiktaş'ın Katar'da Antalyaspor ile oynadığı TFF Süper Kupa maçında sadece 11 dakika forma giymesine rağmen, sahadaki duruşu, özgüveni ve yetenekleriyle izleyenleri kendisine hayran bırakan Emirhan İlkhan, gelecek sezona dünya yıldızları ile aynı şekilde hazırlanıyor.

Beşiktaşlı Emirhan İlkhan Cristiano Ronaldo'nun izinden gidiyor! O detay...

Emirhan'in, 17 Haziran'da başkan Ahmet Nur Çebi'nin de katıldığı törende kulübüyle olan sözleşmesini 2025'e kadar uzatmıştı.

Beşiktaşlı Emirhan İlkhan Cristiano Ronaldo'nun izinden gidiyor! O detay...

18 yaşındaki orta saha oyuncusu, imzanın ardından neredeyse hiç tatil yapmadan antrenmanlara başladı.

Beşiktaşlı Emirhan İlkhan Cristiano Ronaldo'nun izinden gidiyor! O detay...

ÜMİT MİLLİ TAKIM BİTTİ, BELGRAD'A UÇTU

Ümit Milli Takım kadrosunda yer aldığı için Beşiktaş, Emirhan'a özel izin verdi.

Beşiktaşlı Emirhan İlkhan Cristiano Ronaldo'nun izinden gidiyor! O detay...

Emirhan İlkhan, tatil yapmak yerine soluğu Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da aldı.

Beşiktaşlı Emirhan İlkhan Cristiano Ronaldo'nun izinden gidiyor! O detay...

Bu yaz Tottenham'a transfer olan İvan Perisic, Juventuslu Dusan Vlahovic ve Real Madridli Luka Modric gibi çok sayıda ünlü futbolcunun beraber çalıştığı kişisel performans antrenörü Andrej Milutinovic'in yanına giden Emirhan, burada bireysel çalışmalar yapıyor.

Beşiktaşlı Emirhan İlkhan Cristiano Ronaldo'nun izinden gidiyor! O detay...

Milutinovic'in bir dediğini iki etmeyen Emirhan'ın, beraber idman yaptığı Vlahovic'le çektirdiği fotoğrafı sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Beşiktaşlı Emirhan İlkhan Cristiano Ronaldo'nun izinden gidiyor! O detay...

15 YAŞINDAN BERİ ATLETİZM EĞİTİMİ DE ALIYOR
Gelecekte uluslararası bir yıldız olmayı kafasına koyan Emirhan İlkhan'ın, kişisel antrenörünün yanı sıra uyku koçu da bulunuyor.

Beşiktaşlı Emirhan İlkhan Cristiano Ronaldo'nun izinden gidiyor! O detay...

Hürriyet'in haberine göre genç oyuncu, Cristiano Ronaldo'nun da uyku koçluğunu yapan Nick Littlehales'in tavsiyeleri doğrultusunda yaşıyor.

Beşiktaşlı Emirhan İlkhan Cristiano Ronaldo'nun izinden gidiyor! O detay...

Dünyaca ünlü antrenör, Emirhan'ın yer aldığı bir haberi sosyal medyada hesabından paylaşmıştı.

Beşiktaşlı Emirhan İlkhan Cristiano Ronaldo'nun izinden gidiyor! O detay...

Littlehales paylaşımda şu ifadelere yer vermişti;

Beşiktaşlı Emirhan İlkhan Cristiano Ronaldo'nun izinden gidiyor! O detay...

"Henüz olmasa da yapım aşamasında olan bir süper yıldız"

Beşiktaşlı Emirhan İlkhan Cristiano Ronaldo'nun izinden gidiyor! O detay...

Littlehales, ifadeleriyle 18 yaşındaki futbolcuya duyduğu güveni aktardı.

Beşiktaşlı Emirhan İlkhan Cristiano Ronaldo'nun izinden gidiyor! O detay...

Emirhan ayrıca, koşularını iyileştirebilmek için 15 yaşından beri atletizm eğitimleri de alıyor.

Beşiktaşlı Emirhan İlkhan Cristiano Ronaldo'nun izinden gidiyor! O detay...

Emirhan İlkhan, alt yaş kategorileri dahil şimdiye dek 47 maça çıkmış ve 15 gol 5 asistle oynamıştı.

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