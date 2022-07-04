Beşiktaşlı Emirhan İlkhan Cristiano Ronaldo'nun izinden gidiyor! O detay...

Tarihler 5 Ocak 2022'yi gösterirken, Beşiktaş'ın Katar'da Antalyaspor ile oynadığı TFF Süper Kupa maçında sadece 11 dakika forma giymesine rağmen, sahadaki duruşu, özgüveni ve yetenekleriyle izleyenleri kendisine hayran bırakan Emirhan İlkhan, gelecek sezona dünya yıldızları ile aynı şekilde hazırlanıyor.
Emirhan'in, 17 Haziran'da başkan Ahmet Nur Çebi'nin de katıldığı törende kulübüyle olan sözleşmesini 2025'e kadar uzatmıştı.
18 yaşındaki orta saha oyuncusu, imzanın ardından neredeyse hiç tatil yapmadan antrenmanlara başladı.