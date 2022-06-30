Muleka’nın kendisi kampta aklı İstanbul’da

Beşiktaş'ın transfer gündeminde bulunan Jackson Muleka, İstanbul'dan fotoğraflarını paylaşırken heyecan yarattı. Golcü oyuncu, şehirdeki fotoğraflarını sosyal medyadan yayımlarken kendisinin ise Liege kampında olduğu ortaya çıktı. Muleka'nın, Standard Liege'in Sint- Truidense ile oynadığı ve 2-0 kaybettiği hazırlık maçını tribünden takip ettiği ifade edildi. Bu arada Beşiktaş, Kongolu golcü konusunda S. Liege ile opsiyon pazarlığını sürdürürken, Weghorst'un bonservisini elinde bulunduran Burnley, Muleka için Liege'e resmi teklif yaptı. Belçika basınına yansıyan haberlere göre; İngilizler, Belçika ekibine 3 milyon euro'luk resmi teklifte bulundu.



