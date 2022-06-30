TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta stopere 4 yerli aday!

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
Valerien Ismael yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren siyah-beyazlıların defans bölgesine takviye yapacağı öğrenildi.
Beşiktaş yönetimi, Vida'nın boşluğunu Romain Saiss ile doldurdu.
Aynı bölgeye yerli bir takviye daha yapmak için dört koldan saldırıyor.
İstanbulspor forması giyen Emrecan Uzunhan, adaylardan biri.
Çaykur Rizespor'dan Emirhan Topcu da siyah beyazlıların gündeminde.
21 yaşındaki stoper için Karadeniz ekibi ile temas başladı.
Adana Demirspor'da geçen sezon 29 maçta görev alan Tayyip Sanuc Beşiktaş'ın stoper adayları arasında yer alıyor.
Adana kulübü ile görüşen siyah-beyazlılar henüz anlaşma sağlayamadı.
Beşiktaş altyapısından yetişen Atınç Nukan, siyah beyazlı kulübe geri dönebilir.
28 yaşında savunmacının Göztepe ile sözleşmesi devam ediyor.
1,96 metre boyundaki stoperin kulübüyle 30 Haziran 2024 tarihine kadar sözleşmesi devam ediyor.
Atınç'ın TFF 1. Lige düşen İzmir ekibi ile yollarını ayırma ihtimali bulunuyor.
Beşiktaş'ın eski futbolcusu siyah beyazlıların görüştüğü oyuncular arasında yer alıyor.