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TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta stopere 4 yerli aday!

Beşiktaş'ta kadro yapılanması kapsamında transfer çalışmaları devam ediyor. Vida ile yolları ayıran siyah-beyazlıların stoper bölgesine takviye yapacağı belirtildi. Son olarak Romain Saiss'i o bölgeye kazandıran Kara Kartal'ın yerli defans oyuncularına yöneldiği iddia edildi. İşte transfer gelişmesinin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Haziran 2022 Perşembe 06:50
TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta stopere 4 yerli aday!

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta stopere 4 yerli aday!

Valerien Ismael yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren siyah-beyazlıların defans bölgesine takviye yapacağı öğrenildi.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta stopere 4 yerli aday!

Beşiktaş yönetimi, Vida'nın boşluğunu Romain Saiss ile doldurdu.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta stopere 4 yerli aday!

Aynı bölgeye yerli bir takviye daha yapmak için dört koldan saldırıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta stopere 4 yerli aday!

İstanbulspor forması giyen Emrecan Uzunhan, adaylardan biri.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta stopere 4 yerli aday!

21 yaşındaki stoper için İstanbul ekibi ile görüşen Beşiktaş, talep edilen 3 milyon Euro bonservis bedelinden indirim istedi.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta stopere 4 yerli aday!

Adana kulübü ile görüşen siyah-beyazlılar henüz anlaşma sağlayamadı.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta stopere 4 yerli aday!

Beşiktaş altyapısından yetişen Atınç Nukan, siyah beyazlı kulübe geri dönebilir.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta stopere 4 yerli aday!

28 yaşında savunmacının Göztepe ile sözleşmesi devam ediyor.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta stopere 4 yerli aday!

1,96 metre boyundaki stoperin kulübüyle 30 Haziran 2024 tarihine kadar sözleşmesi devam ediyor.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta stopere 4 yerli aday!

Atınç'ın TFF 1. Lige düşen İzmir ekibi ile yollarını ayırma ihtimali bulunuyor.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta stopere 4 yerli aday!

Beşiktaş'ın eski futbolcusu siyah beyazlıların görüştüğü oyuncular arasında yer alıyor.

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