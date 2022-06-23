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Beşiktaş'ta forvet seferi!

Beşiktaş'ta santrfor transferi için çalışmalar tam gaz devam ediyor. Weghorst, Sörloth, Muleka isimleri öne çıkmış olsa da, Başkan Ahmet Nur Çebi'nin öncemi gün yaptığı "Haris Seferovic de adaylarımızdan biri" açıklamasının ardından rota bir anda 30 yaşındaki İsviçreli golcüye çevrildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Haziran 2022 Perşembe 06:50
Beşiktaş'ta forvet seferi!

Beşiktaş'ta santrfor transferi için çalışmalar tam gaz devam ediyor. Weghorst, Sörloth, Muleka isimleri öne çıkmış olsa da, Başkan Ahmet Nur Çebi'nin öncemi gün yaptığı "Haris Seferovic de adaylarımızdan biri" açıklamasının ardından rota bir anda 30 yaşındaki İsviçreli golcüye çevrildi. Başkan Çebi'nin de görüşmeleri onayladığı Seferovic transferi için siyah- beyazlılara müjdeli haber Portekiz'den geldi. Record gazetesinin haberine göre Seferovic'in ayrılığı Benfica için önemli çünkü tecrübeli forvet kadrodaki en yüksek ücretli oyunculardan biri. Sportif Direktör Ceyhun Kazancı'nın bu durumu fırsata çevirmek için en kısa sürede Portekiz'e giderek, Benficalı yetkililerle masaya oturarak transferi bitirmese bekleniyor. Siyah-beyazlılar Seferovic için 6 milyon euro'yu gözden çıkardığı belirtildi.

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