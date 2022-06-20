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TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'a Kofi Kyereh'ten kötü haber!

Son dakika transfer haberleri... Beşiktaş'ta gelecek sezon adına kadro yapılanması kapsamında transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Hücum bölgesine takviye yapacak olan siyah-beyazlılara listesinde bulunan Kofi Kyereh'ten kötü haber geldi. Oyuncunun kariyerine Bundesliga'da devam edeceği belirtildi. İşte transfer gelişmesinin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Haziran 2022 Pazartesi 17:01
TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'a Kofi Kyereh'ten kötü haber!

Geride bıraktığımız sezonu beklentilerin altında geçiren Beşiktaş, gelecek dönem adına kadro yapılanması kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'a Kofi Kyereh'ten kötü haber!

Önceki sezon hücum açısından istenilen ivmeyi bir türlü yakalayamayan Kara Kartal, o bölgeye yapılacak olan takviye için elini sıkı tutuyor.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'a Kofi Kyereh'ten kötü haber!

Beşiktaş'ın transfer gündemine gelen ve geride bıraktığımız gün İstanbul'dan paylaşım yapan Daniel-Kofi Kyereh ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'a Kofi Kyereh'ten kötü haber!

Almanya 2. Ligi takımlarından Saint Pauli'de forma giyen futbolcunun yeni adresi netleşti.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'a Kofi Kyereh'ten kötü haber!

KYEREH, FREIBURG İLE EL SIKIŞTI

Alman basınında yer alan haberlere göre; 26 yaşındaki futbolcu Freiburg ile büyük ölçüde anlaşmaya vardı.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'a Kofi Kyereh'ten kötü haber!

Mainz ve Stuttgart'ın da listesinde olan futbolcu Werder Bremen ile de görüşmüş fakat; transfer gerçekleşmemişti.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'a Kofi Kyereh'ten kötü haber!

KARİYERİNE BUNDESLİGA'DA DEVAM EDECEK

Freiburg Kulübü, Kyereh için 4.5 milyon Euro'yu kasasından çıkaracak.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'a Kofi Kyereh'ten kötü haber!

Geçen sezon Almanya 2. Ligi'nde 12 gol 10 asistlik performansıyla takımı Saint Pauli'nin yıldızlarından biri olan futbolcu, böylece kariyerinde Bundesliga'da devam edecek.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'a Kofi Kyereh'ten kötü haber!

WERDER BREMEN İLE NEDEN ANLAŞAMAMIŞTI?

Daniel-Kofi Kyereh için Werder Bremen'in yetkililerinden biri olan Clemens Fritz, "Onunla ciddi şekilde ilgilendik. Ama bizim için artık bitti.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'a Kofi Kyereh'ten kötü haber!

Transfer etmeyi çok isterdik ama oyuncu farklı bir yol seçti" açıklamasını yapmıştı.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'a Kofi Kyereh'ten kötü haber!

KOFİ KYEREH KİMDİR?

Kofi Kyereh, 8 Mart 1996 tarihinde dünyaya gelmiştir.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'a Kofi Kyereh'ten kötü haber!

26 yaşındaki futbolcu Gana'nın başkenti Accra'da doğmuştur.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'a Kofi Kyereh'ten kötü haber!

10 numara mevkiinde oynayan başarılı oyuncu, kariyerine Eintracht Braunschweig Altyapısı'nda başlamıştır.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'a Kofi Kyereh'ten kötü haber!

Braunschweig'ten Wolfsburg Altyapısı'na transfer olan hücumcu futbolcu, TSV Havelse ve Wehen Wiesbaden'de forma giydikten sonra son olarak St.Pauli kulübünde kariyerine devam etmektedir.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'a Kofi Kyereh'ten kötü haber!

Kofi Kyereh'in 3 milyon Euro güncel piyasa değeri bulunmaktadır.

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