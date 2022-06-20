Saiss’e kankasından destek

KaraKartal, Domagoj Vida'nın ayrılmasının ardından stoper hattını Hırvat futbolcunun boşluğunu doldurmak için Romain Saiss'le doldurdu. 2+1 yıllık sözleşme imzalayan futbolcuya, yıldız oyuncu Achraf Hakimi'den de destek geldi. Fransa Ligi'nde PSG forması giyen Hakimi ile Beşiktaş'ın yeni transferi Romain Saiss'in yakın arkadaş oldukları biliniyor. Hakimi, Saiss ile ilgili olarak sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı ve Beşiktaşlı futbolcuya başarı diledi. Ayrıca Hakimi'nin olduğu görselde Mehdi Benatia'nın da olması dikkati çekti.