Rıdvan’ın yerine Trauco

Siyah beyazlı takımda Rıdvan Yılmaz'ın Frankfurt'ta transferi imzaya kalırken, Beşiktaş yönetimi de bu bölge için çalışmalarına devam ediyor. Peru basınından Libero'nun haberine göre; Kartal, bu doğrultuda Saint Etienne ile sözleşmesi sona eren Miguel Trauco'nun peşinde.
Siyah beyazlı takımda Rıdvan Yılmaz'ın Frankfurt'ta transferi imzaya kalırken, Beşiktaş yönetimi de bu bölge için çalışmalarına devam ediyor. Peru basınından Libero'nun haberine göre; Kartal, bu doğrultuda Saint Etienne ile sözleşmesi sona eren Miguel Trauco'nun peşinde. 29 yaşındaki futbolcunun Beşiktaş'a önerildiği ifade edildi. Geçen sezon Ligue 1'de 17 maça çıkan tecrübeli sol bek, 1 gol attı. Trauco, Peru Milli Takımı ile de 68 karşılaşmada görev yaptı.