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Rıdvan’ın yerine Trauco

Siyah beyazlı takımda Rıdvan Yılmaz'ın Frankfurt'ta transferi imzaya kalırken, Beşiktaş yönetimi de bu bölge için çalışmalarına devam ediyor. Peru basınından Libero'nun haberine göre; Kartal, bu doğrultuda Saint Etienne ile sözleşmesi sona eren Miguel Trauco'nun peşinde.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Haziran 2022 Pazartesi 06:50
Rıdvan’ın yerine Trauco
Siyah beyazlı takımda Rıdvan Yılmaz'ın Frankfurt'ta transferi imzaya kalırken, Beşiktaş yönetimi de bu bölge için çalışmalarına devam ediyor. Peru basınından Libero'nun haberine göre; Kartal, bu doğrultuda Saint Etienne ile sözleşmesi sona eren Miguel Trauco'nun peşinde. 29 yaşındaki futbolcunun Beşiktaş'a önerildiği ifade edildi. Geçen sezon Ligue 1'de 17 maça çıkan tecrübeli sol bek, 1 gol attı. Trauco, Peru Milli Takımı ile de 68 karşılaşmada görev yaptı.
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