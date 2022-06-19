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Beşiktaş'ın gündemindeki Kyereh için istenen rakam belli oldu

Beşiktaş transfer haberleri: Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş hücum hattına takviye yapma peşinde. Siyah beyazlıların transfer gündemine St. Pauli'de top koşturan Daniel-Kofi Kyereh gelmişti. Alman ekibi Freiburg'un da transfer listesinde olan golcü futbolcu için istenen rakam belli oldu. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Haziran 2022 Pazar 19:26
Beşiktaş'ın gündemindeki Kyereh için istenen rakam belli oldu

Almanya 2. Ligi'nde Saint Pauli forması giyen ve adı Beşiktaş ile transferde anılan Daniel-Kofi Kyereh, İstanbul'a gelmişti.

Beşiktaş'ın gündemindeki Kyereh için istenen rakam belli oldu

Futbolcuyla ilgilenen kulüplerin başında gelen Werder Bremen'den Ganalı oyuncu için bir açıklama geldi.

Beşiktaş'ın gündemindeki Kyereh için istenen rakam belli oldu

Werder Bremen, transfer defterini kapattı. Oyuncunun maliyeti ise belli oldu.

Beşiktaş'ın gündemindeki Kyereh için istenen rakam belli oldu

"KYEREH, FARKLI BİR YOL SEÇTİ"

Werder Bremen'in yetkililerinden biri olan Clemens Fritz, "Onunla ciddi şekilde ilgilendik.

Beşiktaş'ın gündemindeki Kyereh için istenen rakam belli oldu

Ama bizim için artık bitti. Transfer etmeyi çok isterdik ama oyuncu farklı bir yol seçti" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ın gündemindeki Kyereh için istenen rakam belli oldu

"GÖRÜŞMELER İYİ GEÇMİŞTİ"

Geçen sezon Saint Pauli'de 13 gol ve 11 asistlik katkı sağlayan 26 yaşındaki futbolcu için ayrıca Fritz, "Kyereh ile iyi görüşmeler yaptık. Fikir alışverişinde bulunduk.

Beşiktaş'ın gündemindeki Kyereh için istenen rakam belli oldu

Farklı bir takıma gidecek olması üzücü.

Beşiktaş'ın gündemindeki Kyereh için istenen rakam belli oldu

Ama bazen futbolda bunlar olabiliyor" dedi.

Beşiktaş'ın gündemindeki Kyereh için istenen rakam belli oldu

HANGİ TAKIMLAR İSTİYOR?

Öte yandan Bild'in haberine göre; Kyereh için Freiburg, Gladbach, Mainz ve Stuttgart devrede.

Beşiktaş'ın gündemindeki Kyereh için istenen rakam belli oldu

Ayrıca Beşiktaş da futbolcunun transferi için adı geçen kulüplerden biri durumunda.

Beşiktaş'ın gündemindeki Kyereh için istenen rakam belli oldu

Oyuncu için Freiburg'un bir adım önde olduğu da iddialar arasında.

Beşiktaş'ın gündemindeki Kyereh için istenen rakam belli oldu

SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

Saint Pauli ile sözleşmesi devam eden Kyereh için kulübünün istediği bonservis bedeli de belli oldu.

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