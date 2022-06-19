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BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Olay sözler: Yatarak para kazanan oyuncular...

Beşiktaş'ta Alex Teixeira'nın geleceği camia da merak konusu oldu. Brezilyalı yıldızın performansı taraftarlardan tepki toplarken bir yandan da siyah-beyazlılarda kadro dışı kalan futbolcular akıllara geldi. İşte haberin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Haziran 2022 Pazar 16:39
BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Olay sözler: Yatarak para kazanan oyuncular...

Beşiktaş'ın geçen sezon taraftarların yoğun isteğiyle ve büyük umutlarla transfer ettiği Alex Teixeira, tam bir hayal kırıklığı yaşatmıştı. Türkiye Gazetesi'nin derlediği habere göre Brezilyalı yıldızın gelecek sezonun kadrosunda düşünülmemesi, akıllara kadro dışı bırakılan oyuncuları getirdi. Siyah-beyazlı kulüpte Douglas, Lens, Ljajic ve N'Sakala gibi oyuncuların, paralarını almaya devam etmek için kadro dışı kalmayı göze alıp, sadece tesislerde ter idmanı yapması unutulmuş değil.

ÇEBİ EMİN

Ancak yönetim bu konuda Alex Teixeira'ya güveniyor. Özellikle Başkan Ahmet Nur Çebi'nin "Alex karakterli bir çocuk. Para almak için yatmayı seçecek kadar basit bir oyuncu değil" dediği öğrenildi. Teixeria'nın menajeri geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Beşiktaş'la bir yıllık daha sözleşmemiz bulunuyor. Buna sadık kalacağız" demişti. Buna rağmen Brezilyalı yıldızın şimdiden kendine takım arayışı içinde olduğu öğrenildi.

KYEREH GELDİ

St. Pauli forması giyen Daniel-Kofi Kyereh, Beşiktaş'la görüşmek için İstanbul'a geldi. Valerien Ismael'in, hücumun her bölgesinde oynayabilmesi sebebiyle Ganalı oyuncuyu istediği öğrenildi. 26 yaşındaki oyuncu geçen sezon Bundesliga 2'de 32 maçta 13 gol ve 11 asistle dikkatleri üzerine çekti.

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