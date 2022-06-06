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Golcüden al haberi

Hollandalı forvet, “Her söylentiye inanmamak gerekir ama Türkiye’den ilgi olduğunu aktarabilirim” dedi. Siyah-beyazlılar, 1.97 boyundaki golcüyü renklerine katmaya yakın.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Haziran 2022 Pazartesi 06:50
Golcüden al haberi

Kadrosuna iki forvet takviyesi yapacak olan Beşiktaş'ta geçtiğimiz günlerde sürpriz bir isim listeye girmişti. Hatta siyah-beyazlıların, görüşmelerde büyük ilerleme kaydettiği belirtilmişti. O isim de Championship ekibi Burnley'den ayrılacak olan Weghorst'tu. Hollandalı oyuncu dün flaş bir açıklama yaparak Beşiktaş'ın kendisine ilgisini doğruladı. 'Burnley ile Championship'te oynamayacağım konusunda daha önceden sağladığımız bir mutabakat var. Her söylentiye inanmamak gerekir ama Almanya, İngiltere ve Türkiye'den ilgi olduğunu aktarabilirim" ifadelerini kullandı.

2.5 MİLYON EURO ÖNERİLDİ
1.97 boyundaki kule forvetin bu sözleri İngiliz basınında da yankılandı. Ada medyası "Weghorst Avrupa'da kalmak için yaşlı, büyük olasılıkla Türkiye'yi tercih edecektir. Türkiye gibi bir futbol ülkesinde büyük saygı görecektir" ifadelerini kullandı. Öte yandan oyuncunun açıklamasını doğrular nitelikte bilgiler de geldi. Siyah-beyazlı yönetimin, Hollandalı golcü ile büyük ölçüde anlaştığı, aradaki küçük pürüzlerin halledilmeye çalışıldığı ifade edildi. Yönetimin piyasa değeri 17 milyon euro olan Weghorst'a yıllık 2.5 milyon euro artı bonus önerdiği de gelen haberler arasında.

1+3 YILLIK SÖZLEŞME
2025'e kadar sözleşmesinin bulunduğu kulübü Burnley küme düştüğü için ayrılık kararı alan Weghorst öncelikle kiralanacak. Siyah-beyazlılar, kesin satın alma opsiyonuyla 1+3 yıllık sözleşme imlatacak. Bonservisi için 5.5 milyon euro ödenmesi planlanan Weghorst için Burnley'e bir sonraki satıştan da pay verilecek.

BEŞİKTAŞ'I TAKİBE ALDI
Öte yandan başka bir flaş gelişme daha yaşandı. Oyuncu, dün sosyal medya hesabı instagram'da Beşiktaş'ı takibe aldı. Bu durum siyah-beyazlı taraftarlar arasında "Bu iş bitti" yorumlarına neden oldu. Ayrıca oyuncunun fotoğraflarına bir Beşiktaş klasiği haline gelen "Come to Beşiktaş" yazıları da yazılmaya başladı.

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