Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Ankara'da dernek açılışına katıldı: Kaybolup gidersiniz!

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Beşiktaşlı Sanayici İş İnsanları ve Yatırımcıları Derneğinin (BESİYAD) açılışına katıldı.

Derneğin Ankara'daki merkez binasının açılışı, Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte yapıldı.

Çebi, derneğin faaliyetlerini takdirle karşıladığını ve kulübe verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ederek, "Kulübe üye olmanızı, etrafınızdaki tüm Beşiktaşlıları da genel kurul üyesi yapmanızı istiyorum. Giriş aidatı belli bir süre sonra çok yükselecek. Biz, Beşiktaşlıyım diyen herkesi, yasal engelli yoksa üye yapıyoruz. Genel kurul üyesi olup Beşiktaş'a hizmet de etmeniz gerekiyor. Aksi halde o kalabalığın içinde kaybolup gidersiniz." ifadelerini kullandı.

BESİYAD Başkanı Sinan Aksoy da dernek olarak her zaman yönetimin yanında olduklarını kaydetti.

Açılış töreni, hediye ve plaket takdimiyle sona erdi.



