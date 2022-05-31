Hizmet etmeye geldik

Beşiktaş'ın hafta sonu yapılan olağan seçimli genel kurulunda Çebi, yeniden başkanlığa seçildi. Siyah-beyazlı kulüpte ikinci dönemini geçirecek Çebi'nin yönetim kurulunda yer alan yöneticiler de büyük bir heyecan içinde görevlerine başlayacaklarını ifade ettiler. Bir önceki yönetim kurulunda asbaşkanlık görevini üstlenen Emre Kocadağ, "Mali anlamda bütün kulüplerin zorluklar yaşadığı bir dönem" derken şöyle devam etti:

HEDEF HER BRANŞTA ŞAMPİYONLUK

Bundan sonra da 3 senelik dönemde de inşallah kongre üyelerinin verdiği yetkiyi iyi kullanacağız. Onlara mahcup olmamaya çalışacağız. Umarım bizim ve Beşiktaş için güzel bir 3 yıl olur, bu dönemi iyi değerlendiririz" dedi. Valerien Ismael ile yola devam ettiklerini söyleyen Kocadağ, "Gelecekle alakalı önce mali disiplinden kopmadan, her branşta şampiyonluğa koşacak Beşiktaş yaratmak hedefimiz. İnşallah başarılı oluruz" diye konuştu.

UMUT ŞENOL: YAKIŞANI YAPACAĞIZ

Beşiktaş'ta bir demokrasi şöleni yaşandığını ifade eden Umut Şenol, "Camiamızın başkanımıza teveccühü artarak devam ediyor. Neyi daha iyi yapmak lazım, insanların ilgisini Beşiktaş kongresine, camiasına, kulübüne nasıl daha çok artırabiliriz, onları burada daha çok nasıl paydaş haline getirebiliriz onu düşünmek lazım. Ona odaklanacağız. Camiamıza dürüst, namuslu şekilde, Beşiktaş'a yakışan şekilde hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.

SERHAN ÇETİNSAYA: GÜZEL İŞLER OLACAK

Yeni yöneticilerden Serhan Çetinsaya, "Mutluyuz seçimi kazandığımız için. Önümüzdeki 3 yıl içinde Beşiktaş'a güzel şekilde hizmet edebilmek için göreve geldik. Yapılacak olan bir sonraki seçimde Beşiktaş'ın gerçek sahibi olan genel kurul üyelerimizin Beşiktaş'a destek vermek ve en demokratik hakları olan oylarını daha çok katılımla kullanmaları için seçimde daha aktif şekilde rol almalarını diliyorum" ifadelerini kullandı.

U. TAHİR GÜNEŞ: EN İYİSİ YAPILACAK

Hedeflerinin camia ve taraftara en iyi şekilde hizmet etmek olduğunu söyleyen Umut Tahir Güneş, "Yeni göreve Beşiktaşımız için başlangıç yapıyoruz. Hayırlı olsun. Başkanımızın da dediği gibi daha fazla rakip olabilirdi. Ancak Fuat Bey ve ekibinin verdiği mücadeleyi tebrik ediyoruz. Hedefimiz Beşiktaş camiasına, taraftarına en iyi hizmeti verebilmek. " diye konuştu.

MEHTAP M. FERAH: ÖNCELİK KADINLAR

Yeni görevinden dolayı çok heyecanlı olduğunu dile getiren Mehtap Mutluşan Ferah, şu ifadeleri kullandı: "Çok heyecanlıyım. Yeni bir dönem başlayacak. Oy vermeye gelen herkese teşekkür ederim. Bütün konuları değerlendireceğiz. 4, 5 bin kişi katıldı. Bu katılımı çoğaltmaya çalışacağız. Hedefim kadınlara daha çok futbolu sevdirmek, katılımı artırmak. İnşallah bundan sonraki yönetimde daha fazla kadın yönetici görürüz."

MURAT KILIÇ: BİZE GÜVENSİNLER

Yeni isimlerden Murat Kılıç, "Oy veren kongre üyelerine teşekkür ediyorum. 3 yıllık dönemde çok iyi işler yapmaya çalışacağız. Lütfen bize güvensinler, başarılarımızı yavaş yavaş izlesinler. Ben yönetime girerken, Ahmet Nur Çebi başkanımıza daha çok ticari konularla ilgileneceğimi söyledim. Görev paylaşımı henüz tam olarak belli değil. Ancak başkanımızın verdiği görevi layıkıyla yerine getireceğimize inanıyorum" şeklinde konuştu.

SEYİT ATEŞ: BU GÖREV ŞEREFTİR

Beşiktaş'a faydalı olmaya çalışacaklarını belirten Seyit Ateş, "Sayın başkanım uygun görüp davet ettiler. İnşallah iyi hizmetler yaparız. Beşiktaş'ı mutlu edecek sonuçlar alırız. Beşiktaş'a faydalı olmaya çalışacağız. İnşallah Beşiktaş'ı borçsuz hale getirirsek, saha sonuçlarına da bunu yansıtırsak çok mutlu bir sezon geçiririz. Başkan nerede görev verirse seve seve yaparız. Beşiktaş'a her noktada hizmet etmek şereftir" diye konuştu.