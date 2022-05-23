Rıdvan'da yeni teklif yok

Rıdvan için geçtiğimiz ay Torino ardından da Frankfurt resmi teklifini iletmişti. Torino 4 milyon euro + 1 milyon euro bonus içeren öneri sunarken, Frankfurt'un masadaki teklifi 3.5 milyon euro'yu bulmuştu. Beşiktaş Başkanı Çebi ise iki teklifi de yetersiz bularak revize edilmesini istemişti. Ancak geçen süre zarfında iki kulüp de tekliflerini yenilemedi.
Rıdvan için geçtiğimiz ay Torino ardından da Frankfurt resmi teklifini iletmişti. Torino 4 milyon euro + 1 milyon euro bonus içeren öneri sunarken, Frankfurt'un masadaki teklifi 3.5 milyon euro'yu bulmuştu. Beşiktaş Başkanı Çebi ise iki teklifi de yetersiz bularak revize edilmesini istemişti. Ancak geçen süre zarfında iki kulüp de tekliflerini yenilemedi.