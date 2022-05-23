Alex bonservis peşinde

Beşıktaş'ta birçok isimle yollar ayrılacak. Gönderilmesi beklenen isimlerden biri de isteneni veremeyen Brezilyalı oyuncu Alex Teixeira... Siyah-beyazlı yönetim yıldız futbolcuyu bonservisi ile göndermek istiyor. Alex Teixeira ise bonservisini eline alıp transfer olmak amacında.
Beşıktaş'tabirçok isimle yollar ayrılacak. Gönderilmesi beklenen isimlerden biri de isteneni veremeyen Brezilyalı oyuncu Alex Teixeira... Siyah-beyazlı yönetim yıldız futbolcuyu bonservisi ile göndermek istiyor. Alex Teixeira ise bonservisini eline alıp transfer olmak amacında. Böylece Brezilyalı futbolcu gittiği kulüplerden imza parası talep edebilecek durumda olacak.