Haberler Beşiktaş Alex bonservis peşinde

Alex bonservis peşinde

Beşıktaş'ta birçok isimle yollar ayrılacak. Gönderilmesi beklenen isimlerden biri de isteneni veremeyen Brezilyalı oyuncu Alex Teixeira... Siyah-beyazlı yönetim yıldız futbolcuyu bonservisi ile göndermek istiyor. Alex Teixeira ise bonservisini eline alıp transfer olmak amacında.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mayıs 2022 Pazartesi 06:50
Alex bonservis peşinde
Beşıktaş'ta birçok isimle yollar ayrılacak. Gönderilmesi beklenen isimlerden biri de isteneni veremeyen Brezilyalı oyuncu Alex Teixeira... Siyah-beyazlı yönetim yıldız futbolcuyu bonservisi ile göndermek istiyor. Alex Teixeira ise bonservisini eline alıp transfer olmak amacında. Böylece Brezilyalı futbolcu gittiği kulüplerden imza parası talep edebilecek durumda olacak.
DİĞER
Şarkıcı Tuğba Ekinci'den çıplak poz! Sadece havluyla kapattı! Instagram alev aldı! "Yapma böyle şeyler abla"
Sahneden kazandığını gayrimenkule yatıran ünlü popçu Demet Akalın'ın yeni evinin fiyatı dudak uçuklattı
Kartal'dan stoper hamlesi! İşte yapılacak teklif
Fırtına transferde bombayı patlatıyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Kartal'dan stoper hamlesi! İşte yapılacak teklif
Kartal'ın 'facia' sezonu! Son 25 yılın...
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?
Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL?
Eskişehir'de deprem mi oldu?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fırtına'ya transfer tavsiyesi! "Kesinlikle ihtiyaç var" Fırtına'ya transfer tavsiyesi! "Kesinlikle ihtiyaç var" 07:37
5. harika VakıfBank 5. harika VakıfBank 06:34
Salernitana kabus gördü! Salernitana kabus gördü! 01:30
Mallorca lige tutundu! Mallorca lige tutundu! 01:22
Sevilla tek golle kazandı! Sevilla tek golle kazandı! 01:17
Sevilla tek golle kazandı! Sevilla tek golle kazandı! 01:16
Daha Eski
A. Madrid deplasmanda kazandı! A. Madrid deplasmanda kazandı! 01:14
A. Madrid deplasmanda kazandı! A. Madrid deplasmanda kazandı! 01:14
İtalya Serie A'ya veda eden son takım belli oldu! İtalya Serie A'ya veda eden son takım belli oldu! 01:10
İtalya Serie A'ya veda eden son takım belli oldu! İtalya Serie A'ya veda eden son takım belli oldu! 01:09
Barcelona sezonu yenilgiyle kapattı Barcelona sezonu yenilgiyle kapattı 01:06
Barcelona sezonu yenilgiyle kapattı Barcelona sezonu yenilgiyle kapattı 01:06