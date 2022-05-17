Haberler Beşiktaş Gençlik aşısı! Beşiktaş'tan 19'luk yıldıza kanca

Gençlik aşısı! Beşiktaş'tan 19'luk yıldıza kanca

Son dakika spor haberi: Kadro mühendisliği çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdüren Beşiktaş, genç oyunculara ayrı bir önem veriyor. Birçok isimle temas halinde olan siyah-beyazlılar listesine sürpriz bir oyuncuyu dahil etti. Golcü rotasyonunu genişletmeyi amaçlayan Kara-Kartal, 19 yaşındaki futbolcuya kanca attı. İşte Beşiktaş'ın gençlik operasyonunun detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2022 Salı 16:01
Gençlik aşısı! Beşiktaş'tan 19'luk yıldıza kanca

Bu sezon elde ettiği sonuçlarla taraftarını üzen Beşiktaş gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Gençlik aşısı! Beşiktaş'tan 19'luk yıldıza kanca

Yıldız isimleri kadroya katması beklenen siyah-beyazlılar kadrosunu gençleştirmek için de hamleler yapacak.

Gençlik aşısı! Beşiktaş'tan 19'luk yıldıza kanca

Kara Kartal'ın bu doğrultuda yurt dışında oynayan genç yeteneklerle temas kurduğu öğrenildi.

Gençlik aşısı! Beşiktaş'tan 19'luk yıldıza kanca

Takvim'in haberine göre; Bu isimlerden biri de Watford U23 takımında forma giyen Tiago Çukur.

Gençlik aşısı! Beşiktaş'tan 19'luk yıldıza kanca

Teknik direktör Valerien Ismael'in kadrosunda görmek istediği genç futbolcu için şartlar zorlanacak.

Gençlik aşısı! Beşiktaş'tan 19'luk yıldıza kanca

19 yaşındaki santrforun kulübüyle olan sözleşmesi bu yaz sona eriyor.

Gençlik aşısı! Beşiktaş'tan 19'luk yıldıza kanca

Ancak kulübünün 1 yıl daha opsiyon hakkı bulunuyor.

Gençlik aşısı! Beşiktaş'tan 19'luk yıldıza kanca

SÜPER LİG'E SICAK BAKIYOR!
Tiago Çukur'un da Süper Lig'de oynamaya sıcak baktığı belirtildi.

Gençlik aşısı! Beşiktaş'tan 19'luk yıldıza kanca

Transferde istekli olan Kara-Kartal'ın, 19 yaşındaki futbolcuyla uzun süreli bir sözleşme yapmayı planladığı öğrenildi.

Gençlik aşısı! Beşiktaş'tan 19'luk yıldıza kanca

Hollanda altyapısı olan Tiago Çukur, Feyenoord ve AZ Alkmaar altyapılarında forma giydikten sonra İngiltere'nin yolunu tuttu.

Gençlik aşısı! Beşiktaş'tan 19'luk yıldıza kanca

Bu sezon 26 maçta forma giyen genç golcü 1 gol atarken 1 de asist yaptı.

Gençlik aşısı! Beşiktaş'tan 19'luk yıldıza kanca

Tiago Çukur kariyerinde 55 maça çıkarken bu karşılaşmalarda rakip fileleri 15 kez havalandırmayı başardı. 2 de asiste imza attı.

Gençlik aşısı! Beşiktaş'tan 19'luk yıldıza kanca

19 yaşındaki santrfor Türkiye U21 takımında da 5 kez forma giydi.

Gençlik aşısı! Beşiktaş'tan 19'luk yıldıza kanca

Genç oyuncu 1.96 mt.'lik boyuyla hava toplarındaki üstünlüğüyle dikkat çekiyor.

Gençlik aşısı! Beşiktaş'tan 19'luk yıldıza kanca

Ocak 2021'de Watford U23'ün yolunu tutan Tiago Çukur, geçtiğimiz sezonu Doncaster'de kiralık olarak geçirdi.

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