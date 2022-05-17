Gençlik aşısı! Beşiktaş'tan 19'luk yıldıza kanca

Bu sezon elde ettiği sonuçlarla taraftarını üzen Beşiktaş gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Bu sezon elde ettiği sonuçlarla taraftarını üzen Beşiktaş gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Yıldız isimleri kadroya katması beklenen siyah-beyazlılar kadrosunu gençleştirmek için de hamleler yapacak.
Kara Kartal'ın bu doğrultuda yurt dışında oynayan genç yeteneklerle temas kurduğu öğrenildi.
Takvim'in haberine göre; Bu isimlerden biri de Watford U23 takımında forma giyen Tiago Çukur.
Teknik direktör Valerien Ismael'in kadrosunda görmek istediği genç futbolcu için şartlar zorlanacak.
19 yaşındaki santrforun kulübüyle olan sözleşmesi bu yaz sona eriyor.
Ancak kulübünün 1 yıl daha opsiyon hakkı bulunuyor.
SÜPER LİG'E SICAK BAKIYOR!
Tiago Çukur'un da Süper Lig'de oynamaya sıcak baktığı belirtildi.
Transferde istekli olan Kara-Kartal'ın, 19 yaşındaki futbolcuyla uzun süreli bir sözleşme yapmayı planladığı öğrenildi.
Hollanda altyapısı olan Tiago Çukur, Feyenoord ve AZ Alkmaar altyapılarında forma giydikten sonra İngiltere'nin yolunu tuttu.
Bu sezon 26 maçta forma giyen genç golcü 1 gol atarken 1 de asist yaptı.
Tiago Çukur kariyerinde 55 maça çıkarken bu karşılaşmalarda rakip fileleri 15 kez havalandırmayı başardı. 2 de asiste imza attı.
19 yaşındaki santrfor Türkiye U21 takımında da 5 kez forma giydi.
Genç oyuncu 1.96 mt.'lik boyuyla hava toplarındaki üstünlüğüyle dikkat çekiyor.
Ocak 2021'de Watford U23'ün yolunu tutan Tiago Çukur, geçtiğimiz sezonu Doncaster'de kiralık olarak geçirdi.