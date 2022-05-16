Beşiktaş'ın hocası Valerien İsmael, hem oyuncularını eleştirdi hem de zaferi övdü. Fransız hoca "Bu maç sezonun özeti oldu. Sakatlık, disiplinsizlik! Her an gol atacak kalite, sezonun özeti gibiydi. Artık kadro için çok net fikirlerimiz var. Seneye çok fit, disiplinli olacağız. Kalitemiz fark yaratacak. Seneye göstereceğimiz mantaliteyi de bugün gösterdik. Gidenlerin yerini dolduracağız. Bizimle aynı yolda yürüyecek, kaliteli, gol atacak oyuncular gerek. Rosier'in ikinci sarısı doğru değil. 10 kişi kaldık, 2 gol attık. Oyun başka yere gitti. Zaman zaman vakit geçirmemiz gerekti. Emre Bilgin'e teşekkür ederim. Altyapımızın ne kadar düzgün çalıştığını görüyoruz" diye konuştu.
Beşiktaş'ın hocası Valerien İsmael, hem oyuncularını eleştirdi hem de zaferi övdü. Fransız hoca "Bu maç sezonun özeti oldu. Sakatlık, disiplinsizlik! Her an gol atacak kalite, sezonun özeti gibiydi. Artık kadro için çok net fikirlerimiz var. Seneye çok fit, disiplinli olacağız. Kalitemiz fark yaratacak. Seneye göstereceğimiz mantaliteyi de bugün gösterdik. Gidenlerin yerini dolduracağız. Bizimle aynı yolda yürüyecek, kaliteli, gol atacak oyuncular gerek. Rosier'in ikinci sarısı doğru değil. 10 kişi kaldık, 2 gol attık. Oyun başka yere gitti. Zaman zaman vakit geçirmemiz gerekti. Emre Bilgin'e teşekkür ederim. Altyapımızın ne kadar düzgün çalıştığını görüyoruz" diye konuştu.